Ajax pakt de winst in matige Klassieker

Erik ten Hag beleefde in de Johan Cruijff Arena een geslaagd debuut als hoofdtrainer van Ajax. De opvolger van de ontslagen Marcel Keizer heeft maar één opdracht en dat is de Amsterdammers kampioen maken.



Dankzij de winst op Feyenoord, die tot stand kwam in het eerste kwartier na rust, blijft Ajax in het spoor van koploper PSV. Het gevecht om de landstitel belooft de komende maanden dan ook een tweestrijd te worden.



Debuut

Ten Hag hield grotendeels vast aan het elftal waarmee Keizer de laatste weken voor de winterstop speelde. Hij liet de Argentijnse winteraankoop Nicolás Tagliafico direct debuteren. De linksback greep een paar keer sterk in, maar liet zich kort voor rust ook verrassen door Steven Berghuis.



Diens kopbal werd echter knap gepareerd door doelman André Onana. Dat was meteen de enige kans van Feyenoord in de eerste helft, maar ook wel de beste. Ajax had weliswaar veel vaker de bal, maar de thuisclub deed daar bar weinig mee. Een paar schoten van afstand en wat kopballen uit spelhervattingen, veel meer creëerde Ajax niet in de eerste 45 minuten.



Kort achter elkaar

De thuisploeg trok de wedstrijd in het eerste kwartier na rust echter stevig naar zich toe, vergelijkbaar met de manier waarop het dat vorige maand ook deed tegen PSV, met doelpunten kort achter elkaar. Donny van de Beek brak de tot dan toe weinig verheffende topper in de vijftigste minuut open.



Drie minuten later kon Klaas-Jan Huntelaar na een voorzet van Joël Veltman de 2-0 binnenkoppen.



Toen Feyenoord kort daarna ook nog spits Nicolai Jørgensen kwijtraakte met zijn tweede gele kaart, na een overtreding bij de zijlijn op Veltman, was het duel gespeeld.



