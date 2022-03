Ajax overweegt doelman Ruiter contract te geven

Robbin Ruiter in het shirt van Willem II. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Trainer Erik ten Hag werkte bij FC Utrecht al met Ruiter. “Hij is gewoon een uitstekende doelman,” zei hij over de in Amsterdam geboren keeper. “We zitten dun in onze doelmannen en we zijn ons aan het oriënteren.”

Ajax kan acht weken niet beschikken over Remko Pasveer, die een vinger heeft gebroken. Ook keeper Jay Gorter is voorlopig geblesseerd. Maarten Stekelenburg kan het hele seizoen niet meer in actie komen na een heupoperatie.

André Onana verdedigde donderdag het doel van Ajax in de gewonnen halve finale van de KNVB-beker tegen AZ (0-2). Charlie Setford en Calvin Raatsie zaten als tweede en derde keeper op de bank.

Ruiter verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Willem II aan Timon Wellenreuther. Hij speelde eerder voor FC Volendam, FC Utrecht, Sunderland en PSV.