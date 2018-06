Ajax over Nouri: Geen reden om club aansprakelijk te stellen

Ajax zegt maandagmiddag op de clubsite nog regelmatig contact te hebben met de familie Nouri om 'onder meer op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de huisvesting en bijbehorende zorg die Abdelhak nodig heeft.' In die gesprekken is volgens Ajax een aantal voorstellen over en weer gedaan, waar de club en de familie het niet eens over zijn geworden.



Volle verantwoordelijkheid

De familie Nouri kondigde maandagochtend aan de gang naar de arbitragecommissie van de KNVB te maken. Dat orgaan liet weten de zaak binnen nu- en drie maanden in behandeling te zullen nemen. Als daar uitkomt dat Ajax toch aansprakelijk is voor wat er met de pupil gebeurd is, dan neemt de club 'vanzelfsprekend' de volle verantwoordelijkheid.



Volgens advocaat van de familie Khalid Kasem, van Kasem & De Vries Advocaten, weigert Ajax elke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de hersenschade die Nouri opliep. "Dit maakt ieder overleg verder zinloos."



Conclusie experts

Ajax beroept zich op eigen (externe) juridische en medische adviseurs, die volgens de club hebben geconcludeerd dat er grond van de beschikbare informatie geen reden is om aansprakelijkheid van de club aan te nemen.



Abdelhak Nouri (21) zakte tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk vorig jaar in elkaar door hartfalen en liep daarbij ernstige hersenschade op.