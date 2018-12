Ajax organiseert winterfestival in Johan Cruijff Arena

Het festival is georganiseerd voor de interactie met Ajaxliefhebbers

Deze drie voetballers zijn volgens oud-Ajaxtrainer en -bondscoach Leo Beenhakker onderdeel van 'de patatgeneratie', volgens hem voetballers met te weinig vechtlust.



Geschiedenisles

Ook de film over Ajax' trots, de Champions Leaguewinst in 1995, is te zien tijdens het winterfestival. Danny Blind, destijds aanvoerder, is daarbij aanwezig. "Zo is het een dag uit voor de oudere en jongere doelgroep," zegt Germans.



"Ouders kunnen hun kinderen op speelse wijze met behulp van oud-Ajacieden een geschiedenis­les geven over de club en jongeren kunnen een paar van hun voetbalhelden ontmoeten."



Wie het filmfestival bezoekt, hoeft overigens niet te vrezen voor een rigide tijdschema. Iedereen kan zijn eigen plan trekken en kiezen voor een quasifilmmarathon of tussen de voorstellingen door de benen strekken in de coulissen van het voetbalstadion en een praatje maken met andere aanwezigen.



Kosten

"We hebben het festival echt georganiseerd voor de interactie met Ajaxliefhebbers," zegt Germans. Financieel gezien levert het festival niets op. "De toegangsprijs is slechts kostendekkend. We maken kosten voor de stewards, de gidsen, de mensen die alles regelen. En het kost geld om het stadion überhaupt open te stellen."



Als het festival een succes wordt, zit er volgens Germans zeker een tweede editie in.