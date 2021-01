Ajax, oppassen voor het schokeffect tegen Willem II

Beeld Pro Shots / Toin Damen

Hoe eindigde Ajax-Willem II vorig seizoen?

Die wedstrijd was ongetwijfeld het hoogtepunt voor Willem II in een memorabel seizoen. Het duel eindige in 0-2, door goals van Mike Trésor en Damil Dankerlui. De Tilburgers stonden op de vijfde plaats toen de competitie werd beëindigd, en kwalificeerden zich voor Europees voetbal.

En nu vecht dezelfde club tegen degradatie?

Willem II won vorig seizoen 13 van de 26 duels, nu slechts 2 van de 18. Dat resulteert in de voorlaatste plaats. Alleen FC Emmen doet het nóg slechter. Trainer Adrie Koster is dinsdagochtend ontslagen vanwege die povere resultaten. Een ‘zeer moeilijk’ besluit volgens technisch directeur Joris Mathijsen. “We hebben 2,5 jaar prettig met Adrie samengewerkt en veel moois meegemaakt.”

Hoopt Willem II op een schokeffect?

Willem II heeft daar goede ervaringen mee. In 2018 werd trainer Erwin van de Looi aan de kant gezet. Diens tijdelijke opvolger Reinier Robbemond won drie van de vijf wedstrijden, en begon met een eclatante 5-0 zege op PSV. Ajax is derhalve gewaarschuwd. Nu neemt assistent Gery Vink tijdelijk de honneurs waar. Hij zit donderdag als eindverantwoordelijke op de bank in de Johan Cruijff Arena. De club zoekt naar een nieuwe hoofdtrainer voor de rest van het seizoen. Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst worden genoemd, maar ook de naam van Marcel Keizer (ex-Ajax) is gevallen. Keizer is momenteel trainer van Al Jazira Club in Abu Dhabi.

Wat vindt Adrie Koster zelf van zijn ontslag?

“Doodzonde en spijtig dat het zo is gelopen,” zei Koster. De 66-jarige coach weet hoe het werkt in de topsport. Net als aanvoerder Jordens Peters: “Maar het blijft raar. We halen Europees voetbal, hebben in de bekerfinale gestaan met deze trainer en nu praat ik over zijn ontslag. We hebben natuurlijk bizarre wedstrijden verloren en zo veel pech gehad, maar het zijn de wetten van de voetballerij. De verantwoordelijke verliest zijn baan. Januari was een cruciale maand voor ons. We hebben één punt gepakt, dan weet je voldoende.”

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

De nuchtere Zeeuw Koster was in 2008 interim-trainer van Ajax, na Henk ten Cate. Koster staat voor verzorgd en aanvallend voetbal, met vleugelspelers. Zijn adagium: voetbal is simpel, na 90 minuten moet er één meer in het mandje liggen bij de tegenstander dan bij jou. De aardige en bevlogen oefenmeester onderwierp de voetballers van Ajax tijdens het winterse trainingskamp in Dubai aan tal van lenigheidsoefeningen. Het piepte en kraakte bij de jonge garde, maar de toen toch 54-jarige trainer deed alles soepeltjes voor. Denk niet dat Koster in die paar maanden over zich heen liet lopen. In de rust van Feyenoord-Ajax wisselde hij Luis Suárez én Albert Luque. De Uruguayaan en de Spanjaard hadden het in de eerste helft met elkaar aan de stok gekregen. De ruzie zette zich voort in de kleedkamer. Koster: “Ze stonden mekaar gewoon op de bek te slaan.” De kemphanen mochten gaan douchen. Gekkigheid, zei Koster later hoofdschuddend.