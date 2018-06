Ajax opent seizoen thuis tegen Heracles Almelo

De KNVB presenteert dinsdagmiddag het conceptprogramma van de Eredivisie. Net als Ajax speelt ook landskampioen PSV het eerste duel thuis. In Eindhoven komt FC Utrecht op bezoek. Feyenoord gaat in het eerste weekend op bezoek bij De Graafschap.



Het eerste topduel in de Nederlandse competitie vindt plaats op 23 september. Dan speelt Ajax uit tegen PSV. Op 28 oktober wordt de eerste Klassieker gespeeld. Feyenoord komt dan naar de Johan Cruijff Arena. De andere duels met PSV en Feyenoord worden afgewerkt op 27 januari en 31 maart.



"De invulling van het competitieprogramma is altijd een enorme puzzel. Een evenwichtig thuis- en uitritme, een eerlijke verdeling van de voorkeursdagen van clubs en de reisafstanden van supporters bij vroege wedstrijden zijn enkele belangrijke zaken waar we rekening mee houden," aldus manager competitiezaken Jan Bluyssen.



Nieuw is dat de vroege zondagwedstrijd niet om 12.30 begint maar om 12.15 uur. Dat heeft te maken met de komst van de videoscheidsrechter. De extra tijd is nodig omdat de verwachting is dat het spel daardoor vaker stil komt te liggen en daardoor kan uitlopen en overlapt met de wedstrijden die om 14.30 beginnen.