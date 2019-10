Ajax opent eerste fanshop buiten Amsterdam

Beeld ANP

Fans kunnen in de zaak terecht voor een uitgebreid Ajax-merchandise assortiment waaronder de officiële uit- en thuistenues van dit seizoen; vaak met hoge kortingen.

Commercieel directeur van Ajax, Menno Geelen, vindt dat een fanshop buiten Amsterdam past bij de landelijke populariteit van Ajax. “Wij zijn zeer content dat we in Batavia Stad Fashion Outlet onze winkel kunnen openen omdat daar niet alleen veel Nederlanders, maar ook veel toeristen een bezoek brengen. Die kunnen we op deze manier ook mooi bedienen.”

Ook centre director van Batavia Stad Fashion Outlet, Melvin Spaargaren, is enthousiast over de komst van de winkel. “Een van onze kernwaarden is ‘beautifully local’ en daarom zijn we er trots op dat de meest succesvolle voetbalclub van Nederland ervoor gekozen heeft om een fanshop te openen in Batavia Stad Fashion Outlet.”

De nieuwe clubwinkel is het derde officiële verkooppunt van Ajax. De twee andere locaties zijn te vinden in de Kalverstraat en op de Arena Boulevard.