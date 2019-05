Ajax op weg naar de finale? 'Het begint nu leuk te worden'

Ajax heeft met een 1-0 zege op Tottenham ­Hotspur een goede basis gelegd voor de eindstrijd in stadion Wanda Metropolitano in ­Madrid. Het is vijftig jaar geleden dat de club in diezelfde stad voor de eerste keer aantrad in de finale van de Europa Cup I, waarin Ajax met 4-1 verloor van AC Milan.



De prestatie van Ajax in Londen was dinsdagavond uitmuntend. De jubel daarentegen niet zo groot, althans niet zo uitbundig.