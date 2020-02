Ajax op tweesprong: aanhaken in Europa, of terug naar de marge

Deyverson Silva en Daley Blind (op de voorgrond) in duel met elkaar tijdens Getafe-Ajax. Blind wist zich als een van de weinige Ajacieden staande te houden in de wedstrijd. Beeld Getty Images

Je zou ze eigenlijk op twee televisieschermen naast elkaar moeten zien. Op het ene een wedstrijd van vorig jaar in de Champions League en dan op het andere scherm het duel Getafe-Ajax van donderdag. Het spelletje ‘Zoek de verschillen’ was nog nooit zo makkelijk.

De zegetocht van vorig jaar heeft de club in werkelijk alles veranderd, maar nog wel het meest in ambitie en verwachtingen. Wie Ajax tegen treiterploeg Getafe zag ploeteren en zichzelf zag verliezen in frustratie, kon zijn ogen niet geloven. En wie het niveau van het spel beoordeelde, herkende een Ajax dat we kennen van voor de recente opbloei: het Ajax van een bijrol in Europa.

Juist van dát beeld dacht Ajax na afgelopen jaar, dankzij de halve finale in de Champions League, verlost te zijn. De club moet, zo vinden de beleidsbepalers in Amsterdam, structureel bij de Europese elite horen en die doelstelling wordt niet onder stoelen of banken geschoven. Er wordt in financieel opzicht ook naar gehandeld. Het is tekenend voor de ambities dat het vlak na de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League al ging over een finaleplaats in de Europa League.

Flinterdun lijntje

Dat valt te prijzen: topsport is doelen stellen, ambitieus zijn. Het hoogste nastreven. Maar als die woorden niet worden gevolgd door de bijbehorende daden, zoals donderdag tegen Getafe, is dat funest voor elke ambitie. Het maakt dat het lijntje waar Ajax nu aan hangt, flinterdun is. Als je in 90 minuten voetbal tegen Getafe tot één schamele doelpoging komt, een rollertje voorlangs, is dat veelzeggend.

Voor velen in voetballend Nederland was die gelukzalige Champions Leaguereis langs München, Madrid en Turijn een openbaring. Zeker nadat Ajax in 2017 ook al de finale van de Europa League had bereikt. Zou het dan toch? Zou een Nederlandse club weer structureel een rol kunnen spelen in het geweld van de Europese elite? Maar ergens was er ook dat stemmetje: nee, het is een oprisping. Straks tellen we ‘gewoon’ niet meer mee.

Na de blamage tegen Getafe staat het ambitieuze Ajax op een tweesprong. Is Ajax de club die het de Europese elite op elk willekeurig moment lastig kan maken, of wordt het weer een elftal dat zich in een niet eens zo ver verleden vergaloppeerde aan clubs als FK Rostov, Rosenborg BK en Molde FK?

Onbegonnen werk

Duidelijk is dat technisch directeur Marc Overmars een monsterklus wacht. De exodus van bepalende spelers zal dit jaar nog groter zijn dan na vorig seizoen. Al heeft Ajax natuurlijk een dikke portemonnee (zelf afgedwongen) om mee te shoppen. Maar een elftal boetseren dat opnieuw Europa verovert, voelt op dit moment als onbegonnen werk.

Waar haalt Ajax alleen al iemand van het niveau van Hakim Ziyech vandaan? De vormgever vertrekt naar Chelsea. In Madrid zagen we donderdag weer eens hoe afhankelijk de Amsterdammers van hun vormgever zijn. Als Ziyech zijn dag niet heeft, blijft er weinig over. Dusan Tadic is voorlopig zijn prachtige glans van vorig seizoen kwijt. Alleen Daley Blind bleef tegen Getafe overeind.

Afgelopen zomer bleek al hoe moeilijk het is om raak te schieten op de transfermarkt. Quincy Promes en Lisandro Martínez slaagden vooralsnog, maar dat geldt niet voor (dure) spelers als Razvan Marin en Edson Álvarez. Garanties dat uit de jeugd iemand doorkomt van het kaliber Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt zijn er ook niet.

Zijn er dan geen aanknopingspunten? Natuurlijk wel. Het is gunstig voor Ajax dat de kampioen van Nederland zich zeer waarschijnlijk direct plaatst voor de groepsfase van de Champions League. Dat is een must voor de Amsterdammers om hun nieuwe financiële huishouding met enorme salarissen, passend om die torenhoge ambitie te verwezenlijken, op orde te houden. En om populair te blijven bij spelers die graag in de Champions League spelen. Daarom is het cruciaal dat Ajax kampioen wordt. Met een marge van zes punten op AZ, dat ook geen constante factor blijkt, moet dat ook wel lukken.

Ander perspectief

De wedstrijd morgen in Almelo staat door de pijnlijke nederlaag tegen Getafe nu wel in een ander perspectief. Kort gezegd: oprichten of doormodderen? Dat geldt al helemaal voor de return tegen de Spanjaarden donderdag in de Johan Cruijff Arena, waar de laatste jaren zulke meeslepende Europese wedstrijden werden gespeeld.

Een voorlopig antwoord op de vraag of Ajax Europees nog meetelt, kan het dan zelf geven door Getafe alsnog te overdonderen en met pakweg 4-0 wraak te nemen. Anders begint de toekomst van Ajax aanstaande vrijdag. Het is een toekomst die voorlopig door meer vraagtekens dan uitroeptekens wordt omgeven.