Ajax op titelkoers in 4-4-2: ‘Dat was geen eenmalig experiment’

In de nieuwe Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, laten Jesse ter Haar (Ajax Showtime) en Dick Sintenie (Het Parool) al snel weten dat ze Ajax helemaal niet zo overtuigend vonden.

“Het eerste halfuur was gewoon slecht,” zegt Sintenie. “Daarin had PEC Zwolle ook kansen om te scoren. Pas na de 2-0 gaf PEC het op. Vanaf dat moment was Ajax trouwens wél overtuigend.”

Opvallend: Ajax voetbalde tegen PEC Zwolle in een 4-4-2 formatie, ‘een beetje een vloek in de kerk’, volgens presentator Menno Pot. Houdt Ten Hag in de resterende wedstrijden aan die ongebruikelijke veldbezetting vast? “Ik denk het wel,” zegt Jesse ter Haar, “zeker nu het redelijk gewerkt heeft. Ten Hag zet de boel niet voor één wedstrijd zo rigoureus om.”

Er is veel te bespreken aan de Branietafel: de vrije, centrale rol van Tadic. Het sterke spel van Klaassen. Het tactische onvermogen van Kudus. De pijnlijke figurantenrol van Daramy. Het prima debuut van Youri Regeer, die als rechtsachter de voorkeur kreeg boven Devyne Rensch. En, misschien wel hét voetbalnieuws van de voorbije week: het overlijden van de machtige zaakwaarnemer Mino Raiola. Wat betekent dat eigenlijk voor Mazraoui en Gravenberch, de Ajacieden die hadden ingezet op een zomertransfer onder Raiola’s vleugels?

Ajax moet nog twee keer winnen. Als AZ aanstaande zondag wordt geklopt, kan de schaal zelfs op 8 mei al in de knip zijn. Eén ding staat vast: op maandag 9 mei is er weer een nieuwe Branie.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering, te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.