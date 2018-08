Ajax op rozen na goals van Huntelaar en Tadic

Bij de bekerwinnaar van België hebben ze er de afgelopen dagen alles aan gedaan om Ajax als torenhoge favoriet voor de dubbele ontmoeting uit te roepen.



"Natuurlijk zijn zij de grote favoriet," bleef trainer Michel Preud'homme van Standard Luik zeggen tijdens een persconferentie deze week.



Trainer Erik ten Hag snapt dat niet helemaal en denkt dat zijn ploeg twee hele goede dagen moet hebben om Standard Luik uit te schakelen.



Ten Hag beschikt inmiddels over een brede selectie. Dat dwingt hem tot keuzes. Grote vraag is of hij Daley Blind aan de aftrap laat verschijnen in een snikheet Luik, waar het warmer dan 37 graden kan worden.



Vorige week liet hij Donny van de Beek en aankoop Zakaria Labyad buiten de basis. Gisteren vertelde hij (nog een ontboezeming) dat ook Danny Blind in de return tegen Sturm Graz al fit genoeg was voor een basisplaats. Maar die kreeg hij dus niet.



Ten Hag: "Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong vormden een sterk centraal verdedigingsduo. Dat wilden we laten staan. Maar dat kan morgen weer anders zijn. We gaan het met elf spelers dit seizoen echt niet redden."



Ajax ontvangt Standard volgende week dinsdag in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van het tweeluik strijdt tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League.



