Podcast Branie

Ajax op dreef: hongerig naar Bergamo

Bij Branie is de stemming optimaal na de kiloknaller in De Koel in Venlo. Jaap de Groot (Het Parool) en Finn Dekker (Ajax Showtime) kijken met Ronald Ockhuysen terug op de Alle 13 Goed Show van afgelopen weekeinde en vragen zich tegelijk af of Ajax zelfvertrouwen heeft getankt voor de CL-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. Verder op het programma: waar blijft het debuut van Kenneth Taylor? Hoe gaat het eigenlijk met Jong Ajax? En: wat is het verschil tussen een goede trainer en een strateeg? Jaap de Groot: ‘Met de trainer Ten Hag is niets mis, maar de coach Ten Hag blijft fouten maken.’