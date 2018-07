Ajax op de vingers getikt over WK-gangers

Spelers staan onder te veel druk en komen klem te zitten tussen de belangen van hun club en hun persoonlijk welzijn

Het feit dat Ajax z'n WK-gangers opstelde is niet verboden, en daar zit het hem voor FIFPro nu juist. De belangenvereniging registreerde ten minste vijftien gevallen van internationals die na deelname aan het WK nu alweer voor hun club speelden. Zorgwekkend, vindt de vakbond.



Riskant

'Het is in medisch opzicht herhaaldelijk aangetoond dat te weinig rust in de overvolle speelkalender zeer riskant is.' Ajax hervatte net als veel andere clubs de voorbereiding op het nieuwe seizoen al toen het WK nog in volle gang was. Dat kon doordat het WK formeel telt als onderdeel van vorig seizoen.



'Spelers staan onder te veel druk en komen klem te zitten tussen de belangen van hun club en hun persoonlijk welzijn.' De vakbond bespreekt binnenkort met wereldvoetbalbond FIFA de internationale speelkalender, en gaat dan pleiten voor een verplichte vakantie van vier weken tussen het einde van het ene voetbalseizoen, en de start van het volgende.



Denemarken

Dat zou in het geval van bijvoorbeeld Lasse Schöne en Kasper Dolberg (die op 1 juli nog een achtste finale speelden met Denemarken) inhouden dat ze op zijn vroegst bij de return woensdag tegen Sturm Graz pas weer voor Ajax hadden mogen spelen.



'We begrijpen de belangen van de clubs', besluit FIFPro. 'Maar het zou beter zijn als er ook aan de lange termijn wordt gedacht. Nu worden spelers vaak onder druk gezet om hun vakantie in het belang van de club wat in te korten. Vaak geven ze daaraan toe.'