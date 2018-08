Ajax op de drempel van de Champions League

Daley Blind (28)

Het Parool belicht drie spelers op wie vanavond in het Olimpiejsky Stadion in Kiev in het bijzonder wordt gelet: Blind, Ziyech en Tadic.



Het is fijn voor een trainer als hij in de aanloop naar een belangrijke internationale wedstrijd een gelouterde speler naar voren kan schuiven voor de persconferentie.



Daley Blind kreeg gisteren in Kiev een vreemde vraag voorgelegd van een Oekraïense verslaggever: "Het is prachtig dat zo'n grote voetballer als u hier morgen komt spelen, maar wat zijn straks uw favoriete tegenstanders in de Europa League?"



Blind reageerde alert: "Erg grappig, maar dank u voor het persoonlijke compliment."



Daley Blind vertrok vier jaar geleden van Ajax naar Manchester United. Hij is inmiddels gepokt en gemazeld: bijna 100 wedstrijden in de Premier League achter zijn naam, 54 interlands, meer dan 50 internationale wedstrijden met Ajax en Manchester United gespeeld, de Europa League met United gewonnen in 2017 en derde geworden met Oranje op het WK van 2014.



"Ik heb veel ervaring opgedaan na mijn vertrek bij Ajax," vertelde hij gisteravond in het Olimpiejsky Stadion. "En we hebben meer ervaren spelers in onze selectie. Wij hopen houvast te kunnen bieden aan de jongere spelers. Maar we moeten elkaar allemaal, jong en oud, steunen om ons doel te bereiken. Als ik de trainingen van de afgelopen weken zie, zal het aan de gretigheid van deze groep niet liggen."



Toch is Blind ook realistisch over zijn rol: "Het is niet zo dat ik het team even in een hand­omdraai neerzet en aanstuur." Dat geldt ook voor Klaas-Jan Huntelaar, met 35 jaar de oudste van het stel. "Ik wil een voorbeeld zijn voor jongere spelers op basis van lichaamstaal, de manier waarop ik train en speel. Ik ben niet het type dat staat te schreeuwen. Dat zou geforceerd zijn."



Met Blind in het hart van de defensie krijgt Ajax in vergelijking met voorgaande jaren aanzienlijk minder doelpunten tegen. Er is evenwel een gerede kans dat hij vanavond linksback moet spelen als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Van een geroutineerde voetballer mogen we verwachten dat hij zich soepel kan aanpassen aan veranderende om­standigheden.