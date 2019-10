Ajax op bezoek bij RKC, dat nog moet wennen aan de eredivisie

Aanvoerder Daan Rienstra (r), hier met Iliass Bel Hassani van PEC. ‘We moeten niet alles ineens gaan veranderen.’ Beeld BSR Agency

Het was een bizarre ontknoping van een knotsgek seizoen. In de vijfde minuut van de blessuretijd in de beslissende wedstrijd van de play-offs schoot Stijn Spierings RKC naar 4-4 tegen Go Ahead Eagles. De nummer acht van de eerste ­divisie, die in de winterstop nog vijftiende stond, had zich in het hol van de leeuw op bewonderenswaardige wijze naar de gelijkmaker gevochten. In de rust was clubarts Peter Engelenburg in de kleedkamer getroffen door een hartstilstand. De tweede helft werd een emo­tionele achtbaan, waarin de ploeg twee keer op achterstand kwam, met 3-2 en 4-3.

RKC won uiteindelijk met 5-4, ook al was die zege na de 0-0 van de heenwedstrijd niet eens nodig. Al snel na de wedstrijd sijpelden de berichten door dat de clubarts het naar omstandigheden goed maakte. De selectie van trainer Fred Grim vierde uitbundig feest, het Raadhuisplein in Waalwijk stroomde een dag later vol voor de huldiging.

“Je moet van zulke momenten genieten,” zegt aanvallende middenvelder Spierings. “Je bent maar een beperkt aantal jaren profvoetballer.” De wedstrijd tegen Go Ahead heeft hij afgelopen zomer wel dertig keer teruggezien. “De samenvatting van zeven minuten kan ik zo uittekenen. Mijn vriendin werd er helemaal gek van. Daarom ben ik er maar mee gestopt.”

Geen paniek in Waalwijk

Niet iedereen bij RKC besefte onmiddellijk wat de consequenties zouden zijn van de promotie. Tijdens de festiviteiten was uiteraard nauwelijks ruimte voor relativering of realistische toekomstbespiegelingen, maar trainer Fred Grim realiseerde zich op het podium op het Raadhuisplein al terdege wat de club – en vooral zijn overwegend jonge selectie – te wachten zou staan in de eredivisie. “Er komt in één keer zo verschrikkelijk veel op je af.”

Na negen wedstrijden heeft RKC één punt. Het is bijna tien jaar geleden dat een eredivisieclub (Willem II) zo zwak begon aan de competitie. RKC hoopt zich te handhaven, maar wat de klus extra moeilijk maakt voor de Brabanders: er ­degraderen vanaf dit seizoen twee clubs rechtstreeks naar de eerste divisie.

Van paniek is geen sprake in Waalwijk. Wel van frustratie, en een tikkeltje moedeloosheid misschien. RKC speelde in de eerste weken fris en fruitig voetbal, kreeg volop complimenten voor het verzorgde spel én voor de spelopvatting, maar stond op één remise na (3-3 uit tegen FC Twente) telkens met lege handen.

“Je moet onverstoorbaar zijn,” doceert Grim, oud-keeper van Ajax. “Dat is een belangrijk onderdeel van professionalisme. Maar dat is moeilijk in de fase waarin wij nu zitten. We hikken ­tegen die eerste overwinning aan. Dan moet je je als ploeg wapenen. In trainingen, in wedstrijden, in het bezig zijn met elkaar. Er komt meer bij kijken in eredivisie, maar deze groep heeft heel weinig bagage op dat niveau.”

Grim werkte als trainer bij Ajax (jeugd) en ­Almere City en was assistent bij het Nederlands elftal en Sparta. Na het ontslag van bondscoach Danny Blind had hij drie interlands de leiding bij Oranje. Hij won er twee. Daarna werd de 54-jarige Amsterdammer tussentijds aangesteld bij Sparta, als rechterhand van Dick Advocaat, om de club voor de eredivisie te behouden. Zij kregen Sparta wel van de onderste plaats af, maar in de nacompetitie ging het alsnog mis.

Dat Sparta aan het begin van dat seizoen flink had geïnvesteerd in de spelersgroep bood dus sportief geen garantie. RKC heeft ervoor ge­kozen te investeren in de faciliteiten en de randvoorwaarden om de jonge spelers beter te ­maken. Het kunstgras is vervangen door natuurgras, er liggen twee nieuwe trainingsvelden en het fitnesscentrum is grondig verbouwd en uitgebreid. Tijdens de trainingen zoemt boven het hoofd van Grim een drone, die is voorzien van een camera. Beelden kunnen later worden teruggehaald en besproken met de spelers.

“Toen ik hier in juli 2018 een contract tekende, heb ik met algemeen en technisch directeur Frank van Mosselveld een meerjarenplan gemaakt. We houden vast aan dat plan. We willen van RKC een goede en gezonde betaaldvoetbalorganisatie maken. Dat is tevens ons vangnet als we zouden degraderen.”

Versterking in de winterstop

RKC maakt dus geen bokkensprongen als de club ineens promoveert naar de eredivisie of als er 5 miljoen binnenstroomt dankzij de transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar Barcelona. De club kon vorig seizoen daardoor wel afsluiten met een winst van 3,1 miljoen euro. Dat er in de winterstop alsnog directe versterkingen voor het eerste elftal worden aangetrokken, is niet uitgesloten. Grim: “Maar het moet wel passen binnen het budget en binnen onze toekomstplannen.”

Dat is niet eenvoudig. Van Mosselveld hield supporters van RKC deze week voor dat de bestbetaalde voetballer van RKC net zoveel verdient als de nummer 20 van VVV. “De verschillen zijn de laatste jaren extreem groot geworden.”

Voor de groep waarmee Grim vorig seizoen grotendeels in de eerste divisie werkte, verloopt de aanpassing aan het spelen in de eredivisie vooralsnog niet naar wens. Grim: “Het is ook een enorme omschakeling. Je moet leren 24 uur per dag prof te zijn. Om te rusten en te slapen als dat vereist is, ook al is dat midden op de dag. Om uit te fietsen na een inspanning als de spieren daarom vragen, om die uurtjes in het krachthonk te maken. Om die extra aandacht te geven aan je voeding, aan massage, aan looptechniek, enzovoort. Die jongens zijn gewend op vrijdagavond hun wedstrijdje te voetballen. Nu worden ze geacht zondagochtend al vroeg een bord pasta te eten. Ook dát moet je leren.”

Soms kinderlijk naïef

Het zou natuurlijk allemaal veel makkelijker gaan als de ploeg eens een wedstrijdje wint, maar dat lukt dus niet. Grim vat het probleem kernachtig samen: “Niet zakelijk genoeg. Niet volwassen genoeg om goed voetbal en het creëren van kansen in doelpunten uit te drukken, verdedigend soms kinderlijk naïef.”

Aanvoerder Daan Rienstra geeft de wedstrijd tegen VVV als voorbeeld. “We spelen die ploeg in hun eigen huis in de eerste helft van de mat. Het had 3-0 moeten staan, maar het is bij rust

1-0. Alle cijfers van dat duel waren in ons voordeel: balbezit, zorgvuldigheid in de passing, gecreëerde kansen, aantal schoten op doel. Maar we verloren met 3-1.”

Dat vreet aan het zelfvertrouwen. Rienstra, voormalig jeugdspeler van Ajax, beaamt dat. “We begonnen fris, maar als de punten uitblijven dan ebt dat gevoel weg. Ballen komen ineens niet meer aan. Of je durft een bal niet te spelen die je vorig seizoen blind zou geven.”

Het is een mindgame geworden. Grim: “En iedereen bemoeit zich ermee. Als voetballer in de eerste divisie ben je redelijk anoniem. Nu hoor je bij de slager en van je buurman: weer verloren, hè?”

Rienstra: “Maar als ik wakker moet liggen van wat mijn buurman ervan vindt, kan ik beter stoppen met voetballen. We hebben vorig seizoen met z’n allen iets heel moois neergezet. We mogen dat gevoel van trots niet ver­liezen. We moeten niet alles ineens gaan veranderen. Ik ga liever met goed voetbal ten onder dan dat we elke wedstrijd voor ons eigen goal gaan liggen en dan waarschijnlijk toch verliezen. We moeten bij ons plan blijven en als blijkt dat dat niet genoeg is, dan is dat maar zo.”

Grim: “Rug recht en knokken.”