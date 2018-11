Ajax op achterstand na fout Onana

Ajax begint woensdagavond met goede cijfers aan de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag versloeg de topclub uit Portugal niet alleen twee weken geleden in de Johan Cruijff Arena (1-0). Ajax won vier van de vorige zes ontmoetingen met Benfica en verloor er slechts één.



Die nederlaag werd Ajax overigens niet noodlottig. Beide ploegen moesten daarna een beslissingswedstrijd in Parijs spelen. Ajax won dat duel met 3-0 en plaatste zich in 1969 voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de finale van de Europa Cup 1, waarin AC Milan veel te sterk was (1-4).



Ajax is dit seizoen na negen Europese duels nog ongeslagen, met zes overwinningen en drie gelijke spelen. Benfica verloor negen van de laatste tien duels in de Champions League. Alleen de uitwedstrijd van vorige maand tegen AEK Athene werd gewonnen (3-2). Benfica verloor ook de laatste twee competitiewedstrijden tegen Belenenses (0-2) en Moreirense (1-3).



Ajax wacht al elf uitduels in de groepsfase van de Champions League op een zege sinds de overwinning van 18 oktober 2011 bij Dinamo Zagreb (2-0).