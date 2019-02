Ajax op 1-0 achterstand tegen Real Madrid

Ajax en Real Madrid speelden twaalf keer eerder tegen elkaar. De laatste zege van Ajax dateert van 22 ­november 1995.



Die overwinning in Estadio ­Santiago Bernabéu was een ­historische. Ajax was op weg naar Tokio voor de finale van de wereldbeker tegen Gremio - die de Amsterdammers wonnen na strafschoppen - en maakte een tussenstop in Madrid. Letterlijk. Uit de Spaanse hoofdstad ging het direct door naar Japan.



De wedstrijd tegen Real was er een uit de groepsfase van de Champions League. In het Olympisch Stadion had Ajax al met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Marc Overmars, maar in ­Bernabéu werd Real volledig overklast door het elftal van trainer Louis van Gaal. Die avond demonstreerde Ajax dat het op dat moment het sterkste clubteam ter wereld was.



Jari Litmanen en Patrick Kluivert scoorden, maar het had ook 0-5 kunnen (en eigenlijk moeten) worden. Na de wedstrijd kregen de Ajacieden een klaterend applaus van de Realsupporters.



In de jaren zeventig domineerde Ajax behalve op de Nederlandse ook op de Europese velden. De club zou in 1973 voor de derde opeenvolgende keer de Europa Cup I winnen door in de finale ­Juventus te verslaan.



In de halve finale rekenden Johan Cruijff en co af met Real Madrid. In het Olympisch Stadion werd met 2-1 ­gewonnen door treffers van ­verdedigers Barry Hulshoff en Ruud Krol. Hulshoff is tegenwoordig vertrouwensman/belangenbehartiger van Ajax­aanvoerder Matthijs de Ligt.



In de laatste zes ontmoetingen tussen Ajax en Real Madrid, ­allemaal deze eeuw gespeeld, waren de Amsterdammers kansloos. De 2-0 nederlaag in Madrid op 15 september 2010 was voor Johan Cruijff reden in zijn column in De Telegraaf de aanval te openen op alle kopstukken in de organisatie van Ajax.



Het was het begin van wat de 'fluwelen revolutie' werd genoemd.



Trainer Martin Jol moest plaatsmaken voor Frank de Boer. Onder De Boer speelde Ajax in de jaren daarna nog vier keer tegen Real, maar veel beter ging dat niet: twee keer werd met 3-0 verloren, twee keer met 4-1. In dat laatste duel, op 4 december 2012 in Madrid, stond van de ­huidige selectiespelers Daley Blind in de basis en was Lasse Schöne invaller.



De eerdere ontmoetingen op een rij:



20-09-1967 (1e ronde EC I) Ajax-Real 1-1

11-10-1967 (1e ronde EC I) Real-Ajax 2-1

11-04-1973 (halve finale EC I) Ajax-Real 2-1

25-04-1973 (halve finale EC I) Real-Ajax 0-1

13-09-1995 (groep CL) Ajax-Real 1-0

22-11-1995 (groep CL) Real-Ajax 0-2

15-09-2010 (groep CL) Real-Ajax 2-0

23-11-2010 (groep CL) Ajax-Real 0-4

27-09-2011 (groep CL) Real-Ajax 3-0

07-12-2011 (groep CL) Ajax-Real 0-3

03-10-2012 (groep CL) Ajax-Real 1-4

04-12-2012 (groep CL) Real-Ajax 4-1