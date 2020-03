Ajax ook roemloos uit de beker

Jurgen Ekkelenkamp. Beeld BSR Agency

Trainer Erik ten Hag gooide zijn elftal om na de 2-0 thuisnederlaag tegen AZ. Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp kregen de voorkeur boven Perr Schuurs en Carel Eiting. Maar het netto resultaat was hetzelfde.

Ajax ook uit de KNVB-beker, dat gaat snel zo.

Op 10 december vloog de club uit de Champions League, op 27 februari uit de Europa League en nu kan Ajax zich volledig richten op prolongatie van de landstitel.

Heeft Ajax daar nog wel geloof in?

Ze zullen bij de club zelf zeggen van wel, uiteraard, maar op het veld straalt het elftal dat niet uit. Althans, na een redelijk begin tegen FC Utrecht zakte Ajax na de 1-0 steeds verder weg.

Het was niet veel beter dan tegen AZ?

Iets beter, maar dat was niet zo heel moeilijk. Daley Blind kwam in actie als middenvelder, maar hij kon het spel spel niet echt naar zijn hand zetten. In het hart van de defensie speelden Lisandro Martínez en Edson Álvarez. Die laatste veroorzaakte na rust een penalty, die FC Utrecht op 2-0 bracht.

Maar het ging voor rust al mis?

Bij vrije trap van FC Utrecht, na een onnodige overtreding van Martínez op Jean-Christophe Bahebeck. Simon Gustafson legde bal net achter de laatste van Ajax. Keeper Andre Onana kwam zijn doel uitgestormd, maar zijn timing was beroerd. Sander van de Streek kopte de bal simpel over Onana heen in een leeg doel.

En Ajax was aanvallend machteloos?

Dat is nog het meest pijnlijk. Net als tegen AZ kwam Ajax niet tot scoren, maar de ploeg creëerde ook nauwelijks aan kansen. Ook FC Utrecht blonk niet uit in offensieve daden, maar scoorde wel twee keer.

De cijfers