Ajax ontvangt hekkensluiter De Graafschap

Het laatste treffen met De Graafschap, op 8 mei 2016 is pikant. Tegen de toen al gedegradeerde ploeg werd een zeker lijkend kampioenschap verspeeld. Omdat Ajax in Doetinchem niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel, ging PSV er op de laatste speeldag van dat seizoen met de titel vandoor. De Graafschap degradeerde, zoals gezegd, om pas deze zomer weer terug te keren in de Eredivisie.



Ajax hoeft in het laatste thuisduel van dit kalenderjaar normaal gesproken geen problemen te verwachten. De Graafschap staat ook nu laatste in de Eredivisie, won pas drie wedstrijden en heeft een doelsaldo van negatief eenentwintig. Bovendien heeft De Graafschap nog nooit gewonnen in Amsterdam.



Ajax begint de thuiswedstrijd in de wetenschap dat koploper PSV zaterdag eenvoudig met 0-4 won bij Heracles Almelo, en het verschil tussen beide ploegen in ieder geval voor even weer terug heeft gebracht naar vijf punten. Er moet dus gewonnen worden om de marge weer naar twee terug te brengen.



Bij zowel Ajax als De Graafschap kan de gevestigde basiself naar verwachting beginnen zondag.