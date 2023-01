Ajax ontslaat Schreuder na blamage tegen Volendam: ‘We zagen geen verbetering’

Alfred Schreuder. Beeld ANP

“We zagen geen verbetering in het spel, in de resultaten, maar ook niet in beleving en ontwikkeling van spelers,” lichtte algemeen directeur Edwin van der Sar vannacht het ontslag van Alfred Schreuder toe in de persruimte van de Johan Cruijff Arena. “De wedstrijd tegen Volendam was de druppel. Je wilt ook het enthousiasme bij de spelers zien, en de wil om het beste te geven. Dat zien we niet, en we denken ook niet dat deze trainer dat nog kan veranderen.”

Witte zakdoekjes

Ajax kon de supporters in een draak van een wedstrijd niet voor zich terugwinnen. De F-Side nam donderdagavond alvast een voorschot op het afscheid van de hoofdtrainer. Aan de oproep om witte zakdoekjes mee te nemen, om Schreuder ‘uit te zwaaien’, was overduidelijk gehoor gegeven. De snotlappen wapperden niet alleen achter het doel – waar de harde kern huist - maar ook in andere delen van het stadion. Van der Sar kreeg er ook van langs op een spandoek: ‘Sar een boegbeeld voor altijd, maar als directeur de weg kwijt.’

Er zit zo weinig voetbal, zo weinig vernuft, in het elftal, dat het spel pijn doet aan de ogen. Calvin Bassey, Steven Bergwijn, Brian Brobbey; ze doen vrijwel alles op kracht. En de speler die de ideeën vaak wel heeft, en de technische kwaliteiten om die uit te voeren, Steven Berghuis, etaleerde tegen de nummer zeventien van de eredivisie een hopeloze vorm. Volendam, dat een dubbele dijk had aangelegd voor het eigen strafschopgebied, had geen enkele moeite de fantasieloze aanvallen van Ajax te pareren.

Verval

Van de halve finale Champions League naar plek vijf in de eredivisie. Het verval in nog geen vijf jaar tijd is enorm. Al zeven wedstrijden op rij heeft de regerend kampioen niet gewonnen - de laatste zege dateerde van 22 oktober, uit bij RKC. Het is de evenaring van een negatief clubrecord. De titelkansen zijn zo goed als verspeeld, deelname aan de Champions League staat op de tocht. De directie grijpt nu in, maar veel kwaad is al geschied.

Schreuder had een broze verhouding met de spelersgroep. De opvolger van de succesvolle Erik ten Hag communiceerde slecht en zijn vele geschuif en wisselingen in het elftal deden de resultaten geen goed. Met als dieptepunt de twee duels met Napoli in de Champions League. Thuis tegen de Italianen leed Ajax een historische 6-1 nederlaag.

Als verzachtende omstandigheid kan de trainer opvoeren dat Ajax deze zomer meer dan een half elftal kwijtraakte, waaronder enkele toonaangevende spelers. Van der Sar: “We zijn misschien wel te veel spelers kwijtgeraakt. Maar de trainer heeft ook inspraak gehad in spelers die hij graag wilde hebben en die brengen ook niet waarop we hadden gerekend en gehoopt.”

Voor de winterstop barstte de bom. Schreuder kreeg het aan de stok met vice-aanvoerder Daley Blind, waarna de club de kant koos van de trainer. Blind vertrok door de achterdeur en Schreuder kreeg van Ajax de kans zich te revancheren. “De laatste week met puntenverlies tegen PSV, Vitesse en Emmen lag vers in het geheugen tijdens de evaluatie van de eerste seizoenshelft, maar we hadden de hoop dat we met een aantal aanpassingen in de selectie het tij konden keren,” zei Van der Sar. “Dat is niet gelukt. Soms kan een wedstrijd voor de ommekeer zorgen, zoals vanavond thuis tegen Volendam. Maar die ommekeer is niet gekomen.”

De gezichten van de Ajaxspelers staan op wanhoop na de blamage tegen Volendam. Beeld ANP

Reiziger en Witschge

Vrijdag staat de training van Ajax onder leiding van Michael Reiziger en Richard Witschge. Ook assistent Matthias Kaltenbach, die door Schreuder is meegenomen, is ontslagen. Ajax is al op zoek naar een nieuwe trainer, en dat kan ook een trainer zijn die het seizoen afmaakt. Van der Sar: “We hebben wat lijntjes uitgezet. Een club moet met alle scenario’s rekening houden, ook met het scenario dat een trainer tussentijds vertrekt.” Op de vraag of Peter Bosz terug zou kunnen keren als trainer wilde de directeur geen antwoord geven. “Ik ga nu niet op namen in. Maar als we vóór zondag geen nieuwe trainer hebben, zitten Reiziger en Witschge op de bank.”

Het ontslag van Schreuder is ook pijnlijk voor Van der sar zelf. Maar wat de directeur zichzelf verwijt, wilde hij niet zeggen. “Ik kijk zeker in de spiegel, maar wat ik heb fout gedaan, deel ik niet hier met jullie. En of het consequenties heeft voor mijn baan, daar ga ik niet over, en de media ook niet. Dat is aan andere mensen.”

Voor Ajax is het belangrijk dat de resultaten snel komen. De club staat inmiddels op de vijfde plaats, zeven punten achter koploper Feyenoord. De tweede plaats - nu in handen van AZ, met vijf punten voorsprong - geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. De inkomsten uit dat toernooi, tientallen miljoenen, heeft Ajax hard nodig om niet in de financiële problemen te komen.