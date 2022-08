Ajax onthult nieuw derde tenue met verwijzing naar ‘gouden straatvoetbalgeneratie’

Dušan Tadić in het nieuwe derde tenue. Beeld AFC Ajax

Het shirt wordt het tweede shirt voor Europese wedstrijden en kan eventueel ook gebruikt worden in de eredivisie en het bekertoernooi. Op het shirt zijn negen Amsterdamse straatvoetbalpleintje te zien als zwart watermerk. Volgens Ajax zijn dit de pleintjes die veel Amsterdams voetbaltalent hebben voortgebracht.

Vorig seizoen bracht Ajax ook een derde shirt uit: het Bob Marley-shirt. Dat shirt was een eerbetoon aan de zanger waarvan het nummer Three Little Birds altijd in de rust van thuiswedstrijden wordt gedraaid en ook veelvuldig wordt gezongen door supporters. Dat shirt mocht van de Uefa echter niet worden gedragen tijdens wedstrijden, omdat volgens de Europese voetbalbond de drie vogels die aan het clublogo toegevoegd waren een andere uiting zijn dan het officiële clublogo, het logo van de kledingsponsor of mouwsponsor.

Het shirt legde Ajax desondanks geen windeieren en leverde de club miljoenen euro’s op wat voor een recordomzet zorgde. Na de lancering stonden er lange rijen voor de fanshop van de club.