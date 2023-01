Ajax ontbindt per direct contract voormalige topaankoop Magallán

Lisandro Magallán Beeld ANP

Magallán kwam in januari 2019 over van Boca Juniors voor 9 miljoen euro, hij tekende een contract voor 4,5 jaar. De Argentijn maakte op 24 januari 2019 zijn debuut voor Ajax tijdens de bekerwedstrijd tegen Heerenveen (3-1). In totaal speelde de verdediger negen officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax.

Met het eerste elftal werd Magallán in 2019 kampioen van Nederland en won hij de KNVB-beker. Tevens won hij dat jaar de Johan Cruijff Schaal. De afgelopen seizoenen werd de Argentijn verhuurd aan respectievelijk Anderlecht uit België, het Italiaanse FC Crotone en in 2019-2020 aan Deportivo Alavés uit Spanje.

In november werd al bekend dat Ajax afscheid wilde nemen van enkele bankzitters, onder wie de Argentijnse verdediger.