Ajax Onder 19 wint Super Cup, gemoedelijke sfeer op tribune

Daarmee heeft de ploeg van John Heitinga de eerste prijs van het seizoen binnen, nadat afgelopen seizoen de landstitel en de beker werden gewonnen.

De Amsterdammers domineerden een groot deel van de wedstrijd. Alleen in de slotfase van de eerste helft, nadat Feyenoord zijn enige doelpunt had gescoord en het 2-1 stond, werd het even spannend. Daarvoor en daarna heerste Ajax.

Het laatste halfuur moest Feyenoord het met tien man doen, na een rode kaart die volgde op een opstootje. Op dat moment stond het al 3-1.

De score had nog hoger kunnen uitvallen als Damjan Dostanic een strafschop niet huizenhoog had overgeschoten. Aan Amsterdamse kant speelde Santje Hansen een sterke wedstrijd. Hij maakte twee doelpunten. De andere Ajaxdoelpunten waren van Devyne Rensch en Kenneth Taylor.

Spelverdeler Naci Ünüvar, die afgelopen week in een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Barcelona nog veel indruk maakte op de Spaanse media en twee keer scoorde, was minder zichtbaar. Bij Feyenoord was aanvaller Marouan Azarkan voor rust de gevaarlijkste man, die soms alleen met overtredingen was af te stoppen. Hij maakte ook het enige Rotterdamse doelpunt.

Toeschouwers

Er waren een paar honderd toeschouwers aanwezig op De Toekomst, waaronder een vijftigtal bezoekers van de uitclub, bestaande uit familie en vrienden van het Rotterdamse jeugdteam. Enkele tientallen stewards zagen toe op de veiligheid, maar hoefden geen enkele keer op te treden. Buiten het veld was meer controle dan gebruikelijk bij jeugdwedstrijden van Ajax.

De mini-klassieker was beladen door de voorgeschiedenis. Op 25 mei betrof het de kampioenswedstrijd van Ajax. Dat duel, eveneens op De Toekomst, werd na een halfuur gestaakt nadat fanatieke Ajaxsupporters de Rotterdamse aanhang belaagde. Door tussenkomst van onder anderen Feyenoordcoach Dirk Kuyt werd geweld voorkomen.

Feyenoord wilde het duel alleen hervatten als de hooligans zouden vertrekken, een eis waaraan Ajax niet kon voldoen. Enkele dagen later werd de wedstrijd zonder publiek gespeeld op De Toekomst en werd Ajax alsnog kampioen.

Voor de wedstrijd van zaterdag was geen kaartverkoop. Alleen genodigden waren welkom. Naast familieleden van spelers van beide teams waren er leden van Ajax en van amateurclubs waarmee de Amsterdammers een samenwerkingsverband hebben. Er waren relatief veel kinderen.

De aanhang van Feyenoord kwam per bus. Van tevoren was uitvoerig overlegd met Ajax. De afspraken werden afgelopen week nog eens nader geverifieerd, om elk misverstand te voorkomen.

Voor de competitiewedstrijd tegen Ajax in Rotterdam gaat Feyenoord nog na of het eigen, nieuwe complex Varkenoord geschikt is. Zo niet, dan kan worden uitgeweken naar De Kuip.