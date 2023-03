Ajax onder 18 ligt uit Youth League na oorwassing tegen Sporting Portugal

Tristan Gooijer maakte het enige doelpunt voor Ajax in een verder kansloze wedstrijd. Beeld Pro Shots

De jonge Ajacieden hadden in Portugal geen schijn van kans. Pas in de 87ste minuut loste Tristan Gooijer voor het eerst een schot op doel en hij vond direct het net. Het was slechts een schrale troost, want de wedstrijd was met vijf tegentreffers al lang en breed gespeeld.

Bij de rust leidde Sporting Portugal al met 1-0. Na rust liepen de Portugezen verder uit dankzij een ontketende Issahaku Fatawu. Het 18-jarige Ghanese toptalent, dat al enkele minuten speelde op het WK in Qatar en voor Sporting al zijn debuut in de Champions League heeft gemaakt, scoorde er nog twee en completeerde zijn hattrick. De overige doelpunten kwamen op naam van Rodrigo Ribeiro en Mateus Fernandes.

Ajax onder 18 kan zich nu volledig richten op de landelijke competitie. AZ is de enige overgebleven ploeg in de Youth League. De Alkmaarders spelen later woensdagmiddag tegen FC Barcelona.

