Ajax O19 wint hervat duel tegen Feyenoord: alsnog kampioen

Brian Brobbey tijdens de kampioenswedstrijd, voordat deze vorige week werd gestaakt. Beeld BSR Agency

Spits Brian Brobbey werd vlak voor rust, in de 40ste minuut, met een lange pass vrijgespeeld. De Rotterdamse keeper dreef de spits vervolgens ver in de hoek, maar het lukte Brobbey toch om te scoren. Een zeer welkom doelpunt in deze spannende, directe strijd om het kampioenschap.

Het duurde vervolgens vrij lang totdat Ajax de voorsprong verstevigde. In de 68ste minuut gaf de pas 15-jarige Naci Ünüvar, die tegenover Feyenoorders stond die ruim drie jaar ouder zijn, een steekpass aan Sontja Hansen. Die gaf de bal vervolgens met de hak terug aan Ünüvar, die hem in de verre hoek schoot. 2-0. Dat was ook de eindstand. Daarmee zijn de jonge Amsterdammers kampioen.

Beladen duel

De mini-Klassieker van zaterdag was een beladen duel. De kampioenswedstrijd werd een week geleden na ruim een half uur spelen stilgelegd toen een groepje woedende ‘supporters’ van Ajax op het vak met familieleden van Feyenoordspelers afrende en ze aanviel.

Toen de spelers en stafleden van beide ploegen binnen waren, werd door Feyenoord ‘vastgesteld’ dat de veiligheid van spelers, hun familieleden en andere genodigden van de Rotterdammers niet kon worden gewaarborgd. Daarop werd, zo liet Feyenoord in een statement weten, vervolgens besloten de wedstrijd definitief te staken. Ajax-directeur Edwin van der Sar sprak naderhand zijn afschuw uit over het gedrag van de eigen fans.

De wedstrijd werd, op last van de KNVB, deze zaterdag vanwege het incident hervat zonder toeschouwers op de tribune. Ajax heeft ook een boete van 2500 euro onvoorwaardelijk en 7500 euro voorwaardelijk ontvangen.