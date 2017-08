Ajax nog zonder Sinkgraven tegen Heracles

Tegen Heracles Almelo mist de trainer van de Amsterdammers zaterdag linkerverdediger Daley Sinkgraven, die nog herstellende is van een knieblessure. Reservekeeper Norbert Alblas staat nog aan de kant met een breukje in zijn rechterpols.



Keizer lijkt tegen Heracles niet af te wijken van de basisploeg die hij in de voorronde van de Champions League zowel in de thuis- als uitwedstrijd tegen Olympique Nice het veld instuurde.



De coach hoopt zijn selectie dit seizoen bij elkaar te houden en de komende weken geen spelers kwijt te raken aan andere clubs. "Ik ben blij als het 1 september is, maar dat geldt voor meerdere trainers in Nederland. We moeten afwachten, maar voorlopig zijn we oké," aldus Keizer over de transferperiode.



Verhuren

Luis Manuel Orejuela zit zaterdag nog niet bij de groep. De 21-jarige Colombiaanse verdediger (die overkomt van Deportivo Cali) ondergaat vrijdag de medische keuring en moet daarna zijn contract nog ondertekenen, aldus Keizer, die de aanvallers Vaclav Cerny en Mateo Cassierra voorlopig niet wil verhuren. "Pas als er spelers bijkomen, kan het misschien anders worden," legde de trainer van Ajax uit.



Heracles kan tegen Ajax niet beschikken over Dario van den Buijs. De van FC Eindhoven overgekomen verdediger heeft een gekneusde voet. De wedstrijd tussen Heracles en Ajax is nagenoeg uitverkocht.



