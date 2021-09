Ajax nodigt fans uit ‘vuurwerkvak’ uit voor eerstvolgende wedstrijd

Supporters van Besiktas steken vuurwerk af tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Besiktas. Beeld ANP

Fouilleren en de inzet van vuurwerkhonden was blijkbaar niet genoeg: tijdens de wedstrijd van dinsdag in de Johan Cruijff Arena kwam er toch vuurwerk terecht in vak 117. Hierdoor moest dit vak deels ontruimd worden. Volgens een woordvoerder van Ajax gaat het in totaal om twaalf rijen aan stoeltjes. De weggeleide supporters hebben een andere plek in het stadion gekregen. Ziggo-commentator Sierd de Vos stelt dat het om ongeveer vijftig Ajax-fans gaat.

Ajax betreurt dat dit is gebeurd en kan zich voorstellen dat de supporters hiervan zijn geschrokken. Om de fans uit het ‘vuurwerkvak’ tegemoet te komen, heeft de club hen via een e-mail uitgenodigd om op 19 oktober naar de wedstrijd tegen Dortmund te komen.