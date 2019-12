Ajax niet sterk genoeg om te overwinteren in Champions League

Het rapport Het Parool beoordeelt alle voetballers van Ajax en die van de tegenstander na hun wedstrijd. En wie of wat viel het meest op tijdens Ajax-Valencia (0-1)?

Ajax heeft volgens trainer Erik ten Hag een brede selectie, maar die is kwalitatief toch niet sterk genoeg om aan het eind van een zwaar jaar een tegenstander als Valencia de wil op te leggen. Ajax eindigt als derde in Groep H en gaat na de winterstop verder in de Europa League.

Is Ajax niet in staat het gemis van geblesseerde spelers als Quincy Promes en David Neres op te vangen?

Kennelijk niet. De jonge Noa Lang beleefde een beroerde avond. Hij deed eigenlijk weinig goed. Dat is hem niet kwalijk te nemen. Niet alle jeugdspelers hebben meteen het niveau waarop Matthijs de Ligt met zevenmijlslaarzen de A-selectie instroomde.

Maar met twee geblesseerde spelers is toch de nederlaag niet verklaard?

Zeker niet. Valencia miste vier vaste krachten. Maar met Lisandro Martínez en Edson Álvarez op het middenveld ontbrak het Ajax aan stuwend aanvalsspel, aan handelingssnelheid en aan creativiteit. Hakim Ziyech werd in die linie gemist. Hij moest op de rechterflank spelen, waar Neres en de eveneens geblesseerde Zakaria Labyad ontbraken.

Waren er geen andere oplossingen mogelijk?

Aankoop Razvan Marin, voor 12 miljoen euro gekocht van Standard Luik, speelt vrijwel nooit. Een talent als Ryan Gravenberch zat tegen Valencia niet bij de selectie. Carel Eiting, die is teruggekeerd van een blessure, evenmin. Zij hebben kennelijk niet de ervaring, de vorm of het vertrouwen van Ten Hag.

En dus?

Moest Ten Hag na één helft weer schuiven binnen zijn elftal. Hij liet Álvarez na rust achter in de kleedkamer om rechtsback Noussair Mazraoui door te schuiven naar het middenveld. Sergiño Dest kwam in het elftal. Ajax kreeg daardoor meer greep op de wedstrijd. Maar de frisheid, de finesse in het spel was er niet. Het moest tegen Valencia opnieuw uit de tenen komen.

Maar net als tegen Willem II scoorde Ajax niet.

De aanvalskracht heeft dit seizoen veel verbloemd. Nu de vermoeidheid de ploeg fysiek en mentaal parten begint te spelen, neemt ook het aantal scoringskansen af. Ten Hag bracht nog wel pinchhitters Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong in het veld. Ajax ontwikkelde een kleine stormloop, maar dat leverde niets op. De enige serieuze mogelijkheid om te scoren was voor Ziyech. Hij schoot de bal van dichtbij naast.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Noussair Mazraoui 7

Joël Veltman 6

Daley Blind 7

Nicolás Tagliafico 6

Edson Álvarez 5

Lisandro Martínez 5

Donny van de Beek 5

Hakim Ziyech 6

Dusan Tadic 6

Noa Lang 4

Wissels:

Sergiño Dest (7) voor Edson Álvarez (’46)

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor Noa Lang (’70)

Siem de Jong (-) voor Nicolás Tagliafico (’89)

Valencia

Doménech Jaume 7

Daniel Wass 5

Gabriel Paulista 6

Mouctar Diakhaby 6

José Gayá 6

Ferrán Torres 7

Daniel Parejo 7

Francis Coquelin 7

Carlos Soler 6

Rodrigo 7

Kevin Gameiro 5

Wissels:

Manu Vallejo (7) voor Kevin Gameiro (’54)

Eliaquim Mangala (-) voor Ferrán Torres (’90)