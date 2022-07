Ajax niet langs Belgische laagvlieger KAS Eupen, Steven Bergwijn en Owen Wijndal maken debuut

Ajax-coach Alfred Schreuder. Beeld ANP

Alfred Schreuder liet Ajax voor het eerst in de voorbereiding in de ‘sterkste’ formatie aan de aftrap verschijnen. Zo kwamen Bergwijn en Wijndal voor het eerst een helft in actie sinds hun overstap van respectievelijk Spurs en AZ. Ook maakten internationals Dusan Tadic, Steven Berghuis, Edson Álvarez en Devyne Rensch hun eerste minuten in de oefencampagne van Ajax, dat zondag voor een trainingskamp en vriendschappelijke wedstrijden tegen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt afreist naar Oostenrijk.

De vuurdoop van de nieuwelingen en de rentree van de internationals inspireerde Ajax niet meteen tot een sterk optreden. In de eerste helft oogde de ploeg nog onwennig en had de ploeg van Schreuder moeite met de veel druk zettende Belgen. Ajax speelde een paar halve kansen bij elkaar. Na rust kwam Eupen zelfs op voorsprong toen de vrijgelaten spits Smail Prevljak de bal na een dieptepass fraai over keeper Jay Gorter wipte. Bij die ene goal leek het lang te blijven, tot Mohammed Kudus, één van de vele invallers bij Ajax, in de slotfase de stand alsnog gelijktrok op sportpark de Toekomst: 1-1.

Smaakmaker en toptalent

Schreuder kon in Ajax’ vierde oefenduel nog geen beroep doen op smaakmaker Antony, die revalideert van een enkelblessure, en de eveneens herstellende keepers Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg. Daarnaast ontbraken de niet okselfrisse Mohamed Ihattaren, smaakmaker in de eerste oefenduels, en toptalent Jurriën Timber.

Wie er niet meer bij was en ook niet meer terugkeert bij Ajax, is zijn kompaan in de verdediging Martínez. De Argentijnse mandekker wordt voor 55 miljoen euro verkocht aan Manchester United. Ajax onderneemt pogingen om diens opvolger Bassey bij Glasgow Rangers los te weken. De Amsterdammers vinden de vraagprijs van de door Giovanni van Bronckhorst getrainde Europa League-finalist voor de Nigeriaanse centrumverdediger/linksback vooralsnog echter te gortig.