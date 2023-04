Ajax neemt zondag tegen FC Emmen afscheid van Sébastien Haller

Sébastien Haller. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Voorafgaand aan het duel tussen Ajax en FC Emmen, dat zondag om 20.00 uur wordt gespeeld, krijgen de supporters de gelegenheid om afscheid te nemen van Haller.

Ajax nam de Ivoriaan begin 2021 over van West Ham United, waarna hij in het seizoen 2021/22 direct topscorer van de eredivisie werd met 21 goals. Daarnaast kende hij dat jaar een imposante Champions Leaguecampagne, met elf goals in acht wedstrijden.

Onuitwisbare indruk

Tijdens zijn Champions Leaguedebuut tegen Sporting Lissabon op 15 september 2021 maakte de spits direct een onuitwisbare indruk: hij scoorde vier keer, de eerste Ajacied met een hattrick in het miljoenenbal sinds Jari Litmanen.

In hetzelfde seizoen werd ook zijn latere club Borussia Dortmund tweemaal afgedroogd: 4-0 in de Johan Cruijf Arena en 1-3 in Signal Iduna Park in het Ruhrgebied. Het Franse L’Équipe schreef: ‘Ajax klopte Dortmund met name dankzij het beslissende doelpunt van Sébastien Haller aan het einde van de wedstrijd’. Ajax eindigde als eerste in de poule met zes gewonnen wedstrijden.

Zijn optreden leverde Haller een transfer op naar Borussia Dortmund, die de spits overnam voor 31 miljoen euro. Aan het begin van zijn seizoen in Duitsland werd bij hem een tumor gediagnosticeerd. Na een hersteltraject is de spits inmiddels weer volledig hersteld en is hij bij Borussia Dortmund basisspeler. Hij was tot op heden goed voor drie Bundesliga-treffers in twaalf duels.