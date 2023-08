Ajax neemt linksback Gaston Avila over van Mark van Bommels Antwerp

Gaston Luciano Avila (rechts) in duel met Joseph Paintsil tijdens de wedstrijd tussen Antwerp en KRC Genk begin mei. Beeld TOM GOYVAERTS/BELGA

Met die club werd de 21-jarige Avila zich in zijn eerste seizoen meteen kampioen van België, nadat voormalig Ajaxdirecteur Marc Overmars hem een jaar eerder voor bijna vier miljoen euro had losgeweekt bij Boca Juniors. Onder trainer Mark van Bommel brak de linksback door op De Bosuil. Avila viel op met zijn agressie in de duels en voetballende oplossingen aan de bal. Voor Antwerp speelde hij tot dusver 24 competitieduels. Daarin kwam Avila niet tot scoren.

Hoewel de clubs het nieuws nog officieel moeten bevestigen, maakte Van Bommel er vandaag geen geheim van dat Avila bij Antwerp vertrekt. “We gaan zijn talent en kwaliteiten natuurlijk missen en het is een vervelend moment,” zei hij op een persconferentie. “Het hoort er een beetje bij. We zijn nog geen topclub die niet meer hoeft te verkopen en voor België zijn dit grote bedragen. Het is ook een compliment voor de hele spelersgroep en de club. Het is een teken dat we vorig seizoen goed hebben gepresteerd. Het maakt me niet nerveus, we vinden wel een oplossing morgen.”

Linksback

Ajax ziet in de Argentijn, die in eigen land eerder ook wel eens als centrale verdediger opereerde, vooral een linksback. Trainer Maurice Steijn herhaalde zaterdag na het eerste puntverlies tegen Excelsior nog altijd niet tevreden te zijn over Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal, die op dit moment op die plek strijden om een basisplaats. “Daar moet nog steeds een schepje bovenop.”

Aannemelijk is dat één van hen Ajax na de komst van Avila – al dan niet tijdelijk – zal verlaten.

Directeur Sven Mislintat gaf lang de voorkeur aan een linksbenige centrale verdediger. Toen eerste doelwit Hiroki Ito van Stuttgart lastig haalbaar bleek, schakelde de Duitser naar Avila. Zondag maakte de Amsterdamse club al bekend in de Kroaat Josip Sutalo voor dik twintig miljoen euro de langverwachte opvolger van Jurriën Timber aangetrokken te hebben. Met hem werden gisteren de laatste plooien gladgestreken.

Of de twee verdedigers voor Ajax mogen uitkomen in het Europese tweeluik met Loedegorets, is nog niet duidelijk.