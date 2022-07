Ajax neemt Francisco Conceição over van FC Porto

Francisco Conceição viert zijn eerste (en voorlopig laatste) titel bij FC Porto. Beeld ANP / EPA

De transfer hing al enkele weken in de lucht, maar donderdagavond bevestigt Ajax het officieel: het negentienjarige talent is vanaf aanstaand seizoen in de Johan Cruijff Arena te aanschouwen. Hij is mede gehaald met het oog op de stormachtige ontwikkeling van Antony. Conceição tekent een contract tot en met juni 2027.

De jonge aanvaller speelde 50 duels in de hoofdmacht van FC Porto. Zijn vader Sergio Conceição is de coach van het team en ziet zijn getalenteerde zoon niet graag naar Amsterdam vertrekken - hij moest eerder deze transferperiode al afscheid nemen van talenten Fabio Vieira en Vitinha. Met FC Porto wonnen vader en zoon Conceição afgelopen seizoen de landstitel en de Portugese beker.

Roerige transfermarkt

Ajax roert zich sterk deze transferperiode. De afgelopen tijd nam de landskampioen afscheid van Lisandro Martínez (naar Manchester United), Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui (beiden naar FC Bayern München), Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) en André Onana (Internazionale). Ook haalde de club spelers binnen: Steven Bergwijn, Calvin Bassey en Owen Wijndal mogen zich sinds kort (weer) Ajacied noemen. Met hen mag de landskampioen op jacht naar de zesendertigste titel.