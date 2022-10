Podcast Branie

‘Ajax-Napoli wordt ‘Kvaradona’ tegen Rensch’

Wat speelde Ajax zwak tegen Go Ahead Eagles (1-1). Dat belooft weinig goeds voor Ajax-Napoli, dinsdagavond in de Champions League. Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, staat in het teken van enige zorg over die ontwikkelingen.