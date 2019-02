Ajax nadert PSV tot twee punten

Na puntenverlies in de uitwedstrijden tegen FC Utrecht (2-2) en sc Heerenveen (2-2) ging het nu ook in eigen stadion mis.



Nicolai Jørgensen opende in de 70e minuut met een schot van afstand de score voor Feyenoord. De Rotterdammers stonden toen al met een man minder op het veld. Verdediger Sven van Beek kreeg in de 60e minuut rood voor het tegenhouden van de doorgebroken Steven Bergwijn.



Hirving Lozano bracht in de 72e minuut de gelijkmaker op zijn naam. De Mexicaan werkte de bal na een voorzet vanaf links knap binnen.



PSV zette daarna aan, maar het winnende doelpunt bleef uit. PSV verspeelde vorig seizoen, in mei, voor het laatst punten in eigen stadion in de eredivisie.



Ajax deed eerder op zondag wat het moest doen. In Den Haag werd ADO na een moeizaam begin met ruime cijfers opzij gezet: 5-1.



