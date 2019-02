Ajax naar Rotterdam voor plek in bekerfinale

De thuisclub uit Rotterdam wil in de race blijven voor een zesde prijs onder trainer Giovanni van Bronckhorst, die na een landstitel en twee nationale bekers en twee Johan Cruijff Schalen, koende zomer vertrekt.



De bezoekers uit Amsterdam hopen zich te revancheren voor de smadelijke competitienederlaag (6-2) van vorige maand tegen de grote rivaal uit Rotterdam.



Bij Feyenoord is het de vraag of Robin van Persie en Nicolai Jørgensen samen aan de aftrap verschijnen.



Ajax zou wel eens kunnen kiezen voor de Europese variant, met Lasse Schöne als verdedigende middenvelder en niet Kasper Dolberg maar Dusan Tadic in de spits.



De winnaar van de Klassieker stuit op 5 mei in de bekerfinale op Willem II of AZ. Beide halve finalisten nemen het donderdagavond tegen elkaar op in Tilburg.