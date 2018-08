Ajax na vier jaar terug in de Champions League

Na de verdiende zege (3-1) van vorige week in de Johan Cruijff Arena had had het zich zo veel makkelijker kunnen maken in de hoofdstad van Oekraïne.



Dinamo Kiev wilde het laten stormen in het eigen stadion. Maar de club liet slechts in de eerste vijf minuten een briesje waaien over het speelveld. Na een knappe redding van doelman André Onana op een schot van Viktor Tsihankov was het Ajax dat de dienst uitmaakte.



De bezoekers uit Amsterdam waren veel in balbezit, combineerden vlot en zetten na balverlies meteen druk op de tegenstander. Ajax mocht het zich wel heel kwalijk nemen dat Dinamo Kiev niet bij rust al hopeloos op achterstand stond.



Dusan Tadic mocht in de vijftiende minuut een strafschop nemen, nadat Matthijs de Ligt was gevloerd. De Serviër stuurde de doelman de verkeerde hoek in maar schoot ook op de paal.



Tadic voetbalde af en toe laconiek, maar hij was niet de enige speler van Ajax die Dinamo Kiev liet ontsnappen. Donny van de Beek raakte in kansrijke positie de buitenkant van de paal en Klaas-Jan Huntelaar mocht zelfs tweemaal vlak voor het doel aanleggen.



Zo mocht de thuisploeg de rust in met de wetenschap dat slechts één doelpunt voldoende was op het tweeluik weer heel erg spannend te maken.



Ajax startte zonder David Neres, die pas net hersteld is van een hamstringblessure. Maximilian Wöber verving de geschorste linksback Nicolás Tagliafico. Ook zonder de Braziliaan en Argentijn had de nummer twee van de eredivisie geen kind aan de thuisploeg.



Maar ook in de tweede helft vertaalde Ajax het enorme veldoverwicht niet in doelpunten. Noussair Mazraoui miste vrije voor het duel en Hakim Ziyech raakte de lat. Het was ook de avond van Huntelaar niet, gelet op zijn twee enorme missers na de hervatting



Ajax ondernam maar liefst 28 doelpogingen, tegenover de de thuisploeg slechts vijf. Vlak na het laatste fluitsignaal waren de spelers van trainer Ten Hag dat snel vergeten. Ze vierden het sportieve succes uitgelaten, net als de directie op de tribune.



Plaatsing voor de Champions League betekende niet alleen sportief succes. Ajax is ook weer 40 miljoen rijker. Zo zijn de transfers van Tadic en Daley Blind al ruimschoot terug verdiend



