Ajax na penalty's uitgeschakeld in achtste finale Youth League

Sergino Dest (18), Ché Nunnely (20) en Dylan Hoogerwerf (16) misten hun penalty's, maar Ajax-keeper Hassim El Maach (19) stopte ook een penalty en keek er eentje naast. Kenneth Taylor (16), Brian Brobbey (17), Jurriën Timber (17), Naci Ünüvar (15) en Sven Botman (19) scoorden wel vanaf elf meter voor de Amsterdammers, maar het was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinale van de 'baby-Champions League'.



Olympique Lyon speelt begin april in de kwartfinale tegen FC Barcelona of Hertha BSC. Alle knock-outduels in de UEFA Youth League worden gespeeld over één wedstrijd.



Eerder plaatsten Real Madrid en Dinamo Zagreb zich al voor de kwartfinales van de UEFA Youth League. De finale is op maandag 29 april in het Colovray Sports Centre in Nyon.