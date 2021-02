Ajax na blunder definitief zonder Haller in Europa League

Beeld Pro Shots/Stanley Gontha

Haller, de duurste aankoop in de clubgeschiedenis, was niet aangemeld bij de Uefa, waardoor hij niet inzetbaar is bij Europese duels.

Ajax moest dinsdag voor middernacht doorgeven welke spelers het dit seizoen nodig denkt te hebben in de Europa League. Haller, afgelopen maand voor 22,5 miljoen euro overgekomen van West Ham United, stond op die lijst. Vanwege een administratieve fout is zijn naam echter niet bij de Uefa terechtgekomen.

“Intern dondert het uiteraard. Maar het blijft mensenwerk,” zei trainer Erik ten Hag donderdag over de kwestie. We zijn een professionele organisatie die topsport bedrijft. Deze fout kun je niet één persoon aanwrijven. Er zijn meer personen bij betrokken. Uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik eindverantwoordelijk.”

Teleurgesteld

Volgens de trainer is Haller enorm teleurgesteld. “Hij weet dat het niet met opzet is gebeurd, maar voor hem blijft het een ongelofelijke tegenslag.”

De andere belangrijke nieuwe aanwinst van Ajax, Oussama Idrissi, is wél speelgerechtigd. Ajax, koploper in de eredivisie, neemt het in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen het Franse Lille OSC, met oud-Ajacied Sven Botman in de gelederen. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat op 18 februari op bezoek bij de lijstaanvoerder van Frankrijk, een week later is de return.