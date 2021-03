Ajax moet zich blijven concentreren, ook tegen kabbelend PEC Zwolle

Erik ten Hag Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Hoe eindigde PEC-Ajax vorig seizoen?

Ajax won op 1 november 2019 met 4-2 in Zwolle. Twee doelpunten van Quincy Promes, twee van David Neres. Beiden scoorden één keer op aangeven van Hakim Ziyech.

Wat valt te zeggen over tegenstander PEC Zwolle?

Het is dit seizoen vlees noch vis: 25 wedstrijden, 26 punten – waarschijnlijk net genoeg om uit de degradatiezorgen te blijven. De ploeg speelde 11 keer gelijk. Het kabbelende beekje werd slechts even een snelstromend riviertje toen de club onlangs trainer John Stegeman op non-actief zette en Bert Konterman voor de groep zette.

Dé Bert Konterman?

Ja, de voormalige speler van Feyenoord en twaalfvoudig international zwaait tot het eind van dit seizoen de scepter. Hij is een PEC Zwolle-man in hart en nieren, al is hij als trainer niet zo heel ervaren. Maakt niet uit, vindt zijn voormalige trainer Leo Beenhakker, die de bevlogenheid van Konterman roemt. “En mocht Bert het niet meer weten,” zei Beenhakker tegen De Stentor, “dan kan hij me altijd bellen. Maar daar ga ik niet vanuit. Hij heeft dan wel weinig ervaring als coach, maar maakte als speler veel mee.”

Telt Ajax af naar het kampioenschap?

Zo makkelijk is het niet, zei Danny Blind recent in een interview met Ajax Life. De koers is volgens het lid van de raad van commissarissen van Ajax nog niet gelopen. Hij deelde wel een compliment uit aan trainer Erik ten Hag die ‘het proces geweldig kan sturen’. “Keer op keer moet vol de focus er weer op. Ten Hag is daar een meester in. Je moet het iedere keer maar weer doen en als je een keertje een misstapje maakt, zet de buitenwereld de druk erop.”

“Het beste is te wisselen zoals Ten Hag dat nu doet en Louis van Gaal vroeger deed: zonder twijfel uit te spreken. Speelt Pietje niet? Dan komt Jantje erin. Dat geeft spelers zoveel vertrouwen dat ze het moeiteloos kunnen opvangen, ook als je nummer twee of drie in de pikorde bent.”

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

De naam van Piet Schrijvers is onlosmakelijk verbonden met Ajax én Zwolle. Schrijvers keepte negen jaar voor Ajax en werd vijf keer kampioen. Vanwege zijn imposante gestalte en zijn onverschrokkenheid verdiende hij de bijnaam ‘De Beer van de Meer’. In zijn nadagen stond hij onder de lat bij PEC’82. Hij werd er liefkozend de ‘Bolle van Zwolle’ genoemd, maar toen het wat minder ging (de ploeg degradeerde) heette hij ‘Het Lek van PEC’. Als assistent van Co Adriaanse begon Schrijvers zijn trainersloopbaan bij de club. Later, tussen 1995 en 1996, was hij er ook hoofdtrainer.