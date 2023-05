Ajax moet terug naar de kleinere zalen

V.l.n.r.: Sven Mijnans (AZ), Jorrel Hato (Ajax) en Jens Odgaard (AZ) tijdens de eredivisiewedstrijd Ajax-AZ in de Johan Cruijff Arena op 6 mei. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Berusting. Gelatenheid. Na weer een teleurstellend resultaat in een topwedstrijd kregen emoties als boosheid en frustratie ditmaal niet de overhand bij de voetballers van Ajax. Alsof de laatste grote ergernissen met het douchewater in De Kuip waren weggespoeld na de afschuwelijke bekerfinale.

De complete oogst is dit seizoen verloren gegaan: vier keer afgedroogd door PSV, in de competitie niet gewonnen van Feyenoord en AZ, vernederd in de Champions League door Napoli en een roemloze aftocht in de Europa League tegen Union Berlin.

Ajax is murw. De ploeg van interim-trainer John Heitinga probeerde zich zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff Arena nog wel op te richten tegen AZ, maar met goede bedoelingen heeft Ajax nog geen wedstrijd naar zijn hand kunnen zetten. Er ontbreken essentiële elementen in de selectie en in het spel van de bijna onttroonde kampioen waardoor het muntje telkens de verkeerde kant opvalt. Zowel tegen Feyenoord thuis (2-3), als in de bekerfinale tegen PSV (1-1) en tegen AZ (0-0) had Ajax een bevrijdend, beslissend, of cruciaal doelpunt kunnen en moeten maken. Het gebeurde niet. En dat is geen toeval.

Breuklijn

Er loopt een breuklijn door dit seizoen, en die heeft intern bij Ajax nogal wat bevingen veroorzaakt. In de eerste zes competitieduels was er geen vuiltje aan de lucht. De sterk vernieuwde selectie en de nieuwe trainer (Alfred Schreuder) oogstten al snel lof voor het frivole voetbal en de niet te stillen doelpuntenhonger. Zes keer gewonnen, achttien goals. In die periode opende Ajax de Champions League met een 4-0 zege op Glasgow Rangers.

Vooral die laatste wedstrijd heeft een hoop zand in de ogen gestrooid. Achteraf moet de conclusie zijn dat Rangers een heel zwakke broeder is geweest en dat de tekortkomingen van Ajax tot dat moment nog konden worden verbloemd.

De prestatiecurve boog sterk naar beneden vanaf de tweede poulewedstrijd, uit tegen Liverpool, op 13 september. Meteen daarna volgde de eerste topwedstrijd in de eredivisie tegen AZ. Beide duels gingen met 2-1 verloren. Alle alarmbellen hadden af moeten gaan, toen een noodzakelijke reactie uitbleef in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1). Het was een valse opmaat naar een dramatische avond op 4 oktober. Een zwarte bladzij in de clubgeschiedenis. Ajax leed in eigen stadion de grootste Europese nederlaag (6-1) tegen een ontketend Napoli.

Wantrouwen

De wonden die deze wedstrijd hebben geslagen, zijn nooit meer geheeld. Onderhuidse irritaties kwamen naar de oppervlakte. Aankopen voldeden niet, oudere spelers baalden van de broze mentaliteit in de groep, anderen baalden ervan dat ervaren spelers niet brachten wat ze moesten brengen. En ook het wantrouwen naar de technische staf groeide.

Hoofdtrainer Schreuder had geen rechte koers gevaren. Hij was zoekende, husselde bijna wekelijks zijn elftal door elkaar en schiep daarmee onduidelijkheid. Tijdens RKC-Ajax, op 22 oktober, kwam het tot een uitbarsting. Na een moeizame eerste helft vroeg Schreuder een aantal van zijn spelers hoe zij dachten over een oplossing. Daley Blind stapte naar voren en zei: “Waarom zeg jij niet hoe we dat moeten doen? Jij bent de trainer.”

De afloop van het verhaal is bekend: eerst werd Blind de deur uitgewerkt, een paar weken later moest ook de trainer zijn boeltje pakken na een reeks van zeven wedstrijden op rij zonder zege.

Try-outs

Als interim-trainer heeft Heitinga er het beste van proberen te maken, maar het was eigenlijk onbegonnen werk met een gemankeerde, aangeslagen en verdeelde selectie. Met een beetje geluk had Heitinga de beker gewonnen, en was hij nu nog volop in de race voor plek 2. Dat laatste was misschien wel de belangrijkste opdracht die hij meekreeg toen hij eind januari het stokje overnam van Schreuder: de Champions League wordt in Amsterdam beschouwd als de heilige graal.

Van dat idee moet Ajax afstappen. De club heeft gevoeld hoe pijnlijk het is om op dat podium zo hard af te gaan met een spelersgroep en een staf die daar niet thuishoorden. Financieel is deelname uiteraard zeer aantrekkelijk – en op termijn ook broodnodig, gezien de begroting van Ajax – maar bouwen aan een nieuw elftal, met een nieuwe trainer en een nieuwe technisch directeur doe je niet in de grootste theaters. Ajax wacht een jaar van try-outs in de kleinere zalen.

Lichtpuntjes

Het is misschien lastiger om voetballers naar de Arena te lokken nu Feyenoord (en wellicht ook PSV) het podium van de Champions League beklimmen. Of om spelers als Jurrïen Timber en Mohammed Kudus te verleiden tot een langer verblijf. Het zij zo. Ajax weet wat het te doen staat. De club zal zich moeten vasthouden aan de eigen opleiding, en aan de lichtpuntjes van de afgelopen weken: het gemak waarmee Jorrel Hato (17) voetbalt, de rust die keeper Gerónimo Rulli uitstraalt, en de belofte die Kenneth Taylor en Brian Brobbey nog altijd in zich dragen.

Brobbey verzuimde één ding: om een goal te maken. Hij had moeten scoren tegen Go Ahead Eagles (0-0), in de bekerfinale tegen PSV (óók vanaf de penaltystip) en zaterdag tegen AZ. Maar misschien zijn die missers wel minder duur dan ze nu lijken. Een rampzalig seizoen als dit maakt nederig en kan louterend werken. Ajax moet in werkelijk álles een stapje terug doen, en dat verhoudt zich zeer slecht tot spelen in de Champions League.

