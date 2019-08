Ajax moet tegen Paok het hoofd koel houden in ‘heksenketel’

Edson Alvarez stapte maandag met Ajax in het vliegtuig naar Thessaloniki. Net als Donny van de Beek, terwijl Lasse Schöne in Amsterdam achterbleef om dinsdag naar zijn nieuwe club Genoa af te reizen. In deze weken vol transferhectiek is de passagierslijst van de Amsterdammers voor de korte termijn de enige houvast voor de achterban.



Spoedig kan alles anders zijn, maar op dit moment is het heden van immens belang. Ajax begint aan een nieuw Europees avontuur en terwijl de selectie van Erik ten Hag maandag in het luchtruim tussen Amsterdam en Thessaloniki zat, werd er in het Zwitserse Nyon geloot. Een loting voor de nabije toekomst, maar wel met een duidelijke boodschap. Bij winst in het tweeluik met Paok Saloniki wacht voor Ajax in de play-offs van de Champions League Apoel Nicosia (Cyprus) of Qarabag (Azerbeidzjan). Bij verlies rest de Europa League-kwalificatie tegen Dundalk (Ierland) of Slovan Bratislava (Slowakije).

Rampscenario

De laatste optie zou voor Ajax een rampscenario inhouden. De glorieuze rondgang langs de Europese grootmachten in het afgelopen seizoen zit bij iedereen nog zo vers in het geheugen, dat een niveau lager als regelrechte degradatie wordt beschouwd. Ajax is net een beetje aan de grandeur van de Champions League gewend en dat moet juist voor een extra prikkel zorgen om de route naar het hoofdtoernooi succesvol af te leggen.

“De ervaringen van vorig seizoen nemen we zeker mee,” stelde Ten Hag maandag vast tijdens de persconferentie in het Toumba Stadium. “Niet alleen van het hoofdtoernooi, maar zeker ook van de kwalificatie. Die zes wedstrijden vorig jaar herinneren we ons nog goed, zoals de hete avondjes in Luik en Kiev. We moeten ook nu ons hoofd koel houden en hard strijden voor de volgende ronde. Want met Paok treffen we een uitstekende tegenstander. Het is de zwaarste club die we konden loten van niet-geplaatste ploegen.”

Erik ten Hag. Beeld BSR Agency

Ten Hag was de eerste die al enige tijd geleden een streep onder het afgelopen seizoen trok. De Tukker beseft als geen ander dat het recente verleden geen enkele garantie biedt voor een nieuw succesvol voetbaljaar. Net als vorig seizoen is de groepsfase van de Champions League bereiken in de maand augustus het ultieme doel. En eigenlijk meer dan dat. Om minimaal tot de winterstop in het miljoenenbal actief te zijn, de sportieve en financiële weelde te ervaren, maar ook om een mogelijke leegloop tegen te gaan.

Vorig jaar werkte de zegetocht in de voorronde van de Champions League als een magneet voor de spelers die nog twijfelden bij Ajax te blijven. Hoe mooi het afgelopen seizoen ook was, dat zal nu niet anders zijn. De Ajacieden hebben de Champions League mogen ervaren en willen niet meer anders. Ajax is dan ook alles aangelegen om transferperikelen in deze week zoveel mogelijk buiten de deur te houden. “Donny van de Beek is erbij en gaat spelen,” klonk het resoluut uit de mond van Ten Hag. “En dat zal ook in de return het geval zijn.”

Toch is de realiteit ook dat de Europese grootmachten willen doorpakken. Real Madrid laat Van de Beek niet meer los en wil hem hoe dan ook deze maand naar Spanje halen. Hakim Ziyech staat nog altijd op de radar van Bayern München en het is vooral de vraag hoe lang de Duitse topclub nog wacht. Terwijl er ook veel beweging op gang komt rondom David Neres. Om de rust te bewaren en de regie enigszins in handen te houden, zijn de duels van dinsdagavond en volgende week met Paok Saloniki van cruciaal belang.

Donny van de Beek. Beeld BSR Agency

Heksenketel

Het is alweer negen jaar geleden, maar Daley Blind kan het zich nog goed herinneren. Als jong talent zat hij op de tribune van het Toumba Stadium in Thessaloniki toen het Ajax van Martin Jol tegen Paok met 3-3 gelijkspeelde. “Die sfeer is me wel bijgebleven, echt een heksenketel,” weet Blind nog goed. “We kwamen er goed weg met een gelijkspel en dat was uiteindelijk voldoende voor de volgende ronde.”

Ook drie jaar geleden nam Ajax de horde Paok in de voorronde van de Champions League met succes, maar dat ging eveneens niet eenvoudig. Onder leiding van Peter Bosz was een late treffer van Davy Klaassen nodig om de Grieken af te schudden. “Het wordt zeker niet makkelijk,” vervolgt Blind. “Ze zijn met indrukwekkende cijfers kampioen van Griekenland geworden, verloren geen wedstrijd, en eindigden qua punten bijvoorbeeld ver boven Panathinaikos. Tegen die ploeg hebben wij twee weken geleden nog in een oefenduel verloren. We weten dus wat ons te doen staat.”



De Griekse competitie gaat pas op 24 augustus voor Paok Saloniki van start, maar de winnaar van de dubbel van afgelopen seizoen kan terugkijken op een goede voorbereiding. Daarin wonnen de Grieken onder meer overtuigend van Anderlecht (3-1) en Fortuna Sittard (5-1). Diego Biseswar, in het verleden actief voor Feyenoord, Heracles Almelo en De Graafschap, is nog altijd één van de belangrijke aanvallende krachten van de ploeg. Afgelopen seizoen was hij goed voor tien doelpunten en tien assists.