Ajax moet renoveren na eerste prijsloze seizoen in vier jaar: ‘Bouwen aan nieuwe selectie kost tijd’

De verloren bekerfinale tegen PSV was symbolisch voor het seizoen: moeizaam voetbal, irritaties en frustraties, een enorme kans op een 2-0 voorsprong gemist (Brian Brobbey) en uiteindelijk verloren na penalty’s. Klaassen: “Zo’n seizoen is het. In de goede jaren heb je het gevoel dat alles jouw kant opvalt, nu is het andersom.”

Die strafschoppen werden beroerd genomen. Brobbey hoog over, Jurriën Timber op de lat, Edson Álvarez recht door het midden. Er was niet op getraind, zei Heitinga. Daar werd met gefronste wenkbrauwen op gereageerd. Davy Klaassen bleef er nuchter onder: “Met het Nederlands elftal hebben we er een jaar op getraind en vlogen we er tegen Argentinië ook uit.”

Toekomst Heitinga

Een hard gelag was de verloren bekerfinale. Pijnlijk. Passend in een rampzalig seizoen. Er werden na afloop in De Kuip een aantal conclusies aan verbonden. Onder meer dat Heitinga als interim-trainer de zaak niet heeft rechtgetrokken bij Ajax.

Hij nam eind januari de honneurs waar na het ontslag van Alfred Schreuder, maar slaagde er niet in de kampioenskansen nieuw leven in te blazen. De KNVB-beker gaat naar PSV en ook in de strijd om plek twee leden de Amsterdammers vorige week in Eindhoven een gevoelige nederlaag. Het is een jaar om snel te vergeten, met vier nederlagen tegen PSV op rij in negen maanden.

Het wordt een hels karwei om Ajax weer op een winnend spoor te krijgen. Zaterdag wacht een thuiswedstrijd tegen AZ, dat op de loer ligt om de Amsterdammers van plaats drie te stoten. Ajax moet er serieus rekening mee houden dat de club na vijf jaar ontbreekt in de Champions League. En wie naar de selectie kijkt – en naar het voetbal van dit seizoen – zal daarover niet verbaasd zijn.

Speculeren trainer

Er heersen veel vragen over de (nabije) toekomst van Ajax. Mag Heitinga verder als trainer? Is het verantwoord om een jonge en onervaren coach de leiding in handen te geven, terwijl er een grondige wederopbouw noodzakelijk is?

Het speculeren over een mogelijk nieuwe trainer is na de finale al begonnen, waarbij de naam van Peter Bosz op zowel Radio 1 als bij Studio Voetbal al direct werd genoemd. En wat kan de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij de renovatie van de selectie in heel korte tijd voor elkaar boksen – wat zijn de financiële mogelijkheden? En vooral: kan algemeen directeur Edwin van der Sar aanblijven?

Spelers halen

Die vragen rondom de positie van de trainer werden zondagavond ook aan Heitinga zelf gesteld. Die was er wel klaar mee. “Ik moet telkens hetzelfde antwoord geven. Ik help de club, het individu is ondergeschikt aan Ajax. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan komend seizoen.”

Het zijn dooddoeners, maar dat is Heitinga niet kwalijk te nemen: wat moet hij anders zeggen? Er rest hem nog één opdracht. Hij zal de resterende vier duels moeten winnen en hopen dat dat voldoende is om tweede te worden. Heitinga werkt al zes jaar bij Ajax. Het verval dit seizoen is immens en hij maakt het van heel nabij mee. “Deze klappen moet je incasseren en de club moet bouwen aan een nieuwe selectie. Dat kost tijd.” Of dat kan binnen een paar maanden? “Je moet spelers halen die er gelijk staan.”

Gefrustreerde finale

De spelers die er in de bekerfinale stonden, maakten een gefrustreerde indruk. Er waren veel opstootjes. Het was meer een gevecht dan een wedstrijd. Klaassen kon het zich voorstellen dat kijkers zich daaraan hadden geërgerd. “Het heeft wel te maken met dit seizoen. Dat het moeilijk gaat. Bovendien hebben we het vorige week laten liggen tegen PSV op strijd. Dat wil je nu niet. Dan gebeuren misschien dingen die te ver gaan.”

Volgens Klaassen moet Ajax niet te lang in de put blijven zitten. “Dit doet een paar dagen pijn, maar zaterdag komt AZ naar Amsterdam. En we willen tweede worden.” En op de vraag of Heitinga moet aanblijven als trainer: “Dat is niet aan ons, de spelers. Er is veel onduidelijk, dat klopt, en dat is nooit goed voor de club. Maar dat gaat over de hoofden van de spelers heen. Wij moeten voetballen, de clubleiding moet beslissingen nemen.”

