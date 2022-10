Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Alfred Schreuder

Louis van Gaal was tot de conclusie gekomen dat Blind tekortschoot voor 4-3-3. Onder andere omdat de bondscoach dacht zijn passes niet te kunnen missen, schakelde het Nederlands elftal over naar een systeem met drie centrale verdedigers. Dus de oplossing voor Schreuder dient zich aan: schuif Álvarez een lijn achteruit. Gezien zijn wisselbeleid en de afwezige invloed op het speelplan, hoeven we zoiets revolutionairs niet van de Ajaxcoach te verwachten en ziet Blind volgende week Lozano weer voor zijn neus. Dan kan Napoli doorgaan waar het was gebleven: drukken en afjagen. Ajax moet de Champions League vergeten. De Europa League wacht, ook mooi. Zolang Ajax 4-3-3 blijft spelen, kunnen ze Blind, Berghuis en Tadic beter op de bank zetten. Deze spelers gedijen, hopelijk, bij 5-3-2. Aan Bergwijn en Brobbey heb je meer in de counter. Wanhoop is ook hoop.

