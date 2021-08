Ajax mist Stekelenburg en Schuurs in kraker om Johan Cruijff-schaal: ‘Wij zijn favoriet’

Maarten Stekelenburg. Beeld ANP

Schuurs, één van de uitblinkers in Ajax’ oefencampagne, heeft aan de generale repetitie tegen Leeds United een kuitblessure opgelopen. Ook Stekelenburg heeft klachten. De verwachte eerste doelman ontbrak woensdag ook tegen Leeds en is niet op tijd fit. Daarom zal de van Vitesse overgenomen Remko Pasveer het doel verdedigen tegen PSV en in de Super Cup zijn officiële debuut maken voor Ajax. Dat geldt ook voor Steven Berghuis, die vorige maand de beladen overstap maakte van rivaal Feyenoord.

Naast Schuurs en Stekelenburg, kan Ten Hag bij de officiële aftrap van het voetbalseizoen nog niet beschikken over Antony, die morgen in de finale van de Olympische Spelen staat met Brazilië, en de nog herstellende Zakaria Labyad (rug) en Mohammed Kudus (enkel). Labyad heeft inmiddels weer met de groep getraind en Ten Hag hoopt dat de Ghanese middenvelder komende week hetzelfde gaat doen.

Ajax is favoriet

Nicolás Tagliafico is volledig hersteld van een lichte blessure die hem woensdag nog uit het sluitstuk van de oefencampagne hield. Ook weer van de partij tegen PSV is Edson Álvarez. De Mexicaan ontbrak de voorbije weken vanwege deelname aan de Gold Cup. Álvarez verloor de finale en keerde deze week terug in Amsterdam. De verwachting is dat hij weer deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Hoewel een handvol internationals nog niet in topconditie verkeert, verschuilt Ten Hag zich niet voor de kraker. “Wij hebben de beker gewonnen en zijn kampioen geworden. Wij zijn dus favoriet,” stelt de coach, die weinig verschillen ziet bij rivaal PSV, die in de CL-voorrondes imponeerde met dikke zeges op Galatasaray en Midtjylland, ten opzichte van vorig seizoen. “Misschien is hun veldbezetting aan de bal iets anders en misschien voeren ze het iets beter uit, maar verder doen ze nog veel hetzelfde. En ze hebben tegen tegenstanders gespeeld die niet zo spelen als wij. Wij zijn een andere ploeg en gaan van eigen kracht uit.”