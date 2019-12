Ajax mist Promes waarschijnlijk ook tegen AZ

Quincy Promes. Beeld ANP

De aanvaller staat al bijna twee weken aan de kant met een kuitblessure, opgelopen in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente (2-5). Zonder Promes, de topscorer van Ajax in de eredivisie met tien doelpunten, verloor de landskampioen voor eigen publiek van Willem II (0-2) en van Valencia (0-1) in de Champions League.

“Ik kan nog niet met 100 procent garantie zeggen dat hij er niet bij is. Maar zoals het zich laat aanzien, heb ik er ook niet veel hoop op,” zei trainer Erik ten Hag twee dagen voor het duel met AZ in Alkmaar. Door de nederlaag van Ajax tegen Willem II is de voorsprong op de nummer 2 van de ranglijst geslonken tot drie punten.

Ajax mist in ieder geval de langdurig geblesseerde aanvallers David Neres en Zakaria Labyad.