‘Ajax mist in Eindhoven zijn beste verdediger en zijn enige kopper’

Volgende week in Eindhoven zal Ajax het zonder de geschorste Edson Álvarez moeten doen. “Dat is een probleem,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie. “Álvarez is Ajax’ beste verdediger en ook de enige kopper.”

Natuurlijk blikt de Branietafel ook terug op Ajax - Emmen (3-1), de rollen van Jorge Sánchez en Florian Grillitsch en de toch weer buitengewoon goede statistieken van aanvoerder Dušan Tadić. Wat wordt volgend seizoen zijn rol?

Terugkerend thema is: moet John Heitinga trainer van Ajax blijven? “Ik zou het een Van Nistelrooy-achtige gok vinden,” zegt presentator Menno Pot, “en ik vind dat Ajax dat op dit moment niet moet doen.”

Jesse ter Haar, redacteur van Ajax Showtime: “Aan de andere kant: Ajax heeft nu een Duitse technisch directeur. Dan is een trainer met het Ajax-dna misschien wel gewenst.”

Dilemma’s, dilemma’s, in cruciale weken. Volgende week maandag praat Branie na over... PSV – Ajax.

