Ajax mist aanvoerder De Ligt waarschijnlijk tegen AEK Athene

De Ligt kampt met een knieblessure en is vermoedelijk niet op tijd hersteld voor de officiële start van het Europese avontuur. Zondag speelt Ajax de topper op bezoek bij PSV (aftrap 16.45 uur), het is nog niet bekend of De Ligt die wedstrijd kan halen.



Trainer Erik ten Hag posteerde middenvelder Frenkie de Jong al vaker centraal achterin, hij lijkt nu de belangrijkste optie om De Ligt te vervangen. In dat geval zal Carel Eiting of Donny van de Beek de plek van De Jong op het middenveld overnemen.



Ook Max Wöber kan centraal achterin spelen, terwijl Perr Schuurs aan de selectie zal worden toegevoegd. Kasper Dolberg is fit genoeg bevonden en zit ook bij de wedstrijdselectie.



Ajax en AEK Athene trappen om 18.55 uur af in de Johan Cruijff Arena.