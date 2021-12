Ajax' missie op de transfermarkt: eerst Brian Brobbey, maar daarna zeker nog niet klaar

Brian Brobbey tijdens een trainingssessie van jong Oranje Beeld ANP

Topmakelaar Mino Raiola wond er zondag bij Studio Voetbal geen doekjes om. Ajax praat met RB Leipzig, de dolende Duitse topclub die eerder dit jaar Brian Brobbey transfervrij inlijfde, over een terugkeer van de in Amsterdam opgeleide aanvaller. In het akkoord op hoofdlijnen staat op dit moment geen optie tot koop, maar dat onderwerp wordt nog besproken, meldt de Telegraaf maandagvond. De spits is momenteel al in Amsterdam.

Spits en zaakwaarnemer hebben een goed gevoel, ook omdat Ajax de indruk wekt Brobbey echt te willen gaan gebruiken. Zo ontving de speler de voorbije weken tal van appjes van trainer Erik ten Hag en directeur Marc Overmars. Zoals Sébastien Haller een jaar geleden met succes werd gepaaid voor een transfer naar Ajax, zo lijkt het technisch hart deze winter opnieuw te beginnen met een grote slag.

En Leipzig? Die club heeft weinig aan een speler die liever elders is. Zeker nu coach Domenico Tedesco benadrukt dat hij straks met een volledig gefocuste groep een ommekeer wil afdwingen bij de nummer 10 van Duitsland.

Tedesco is de opvolger van Jesse Marsch, de coach met wie Brobbey bij zijn overstap sprak. Veel effect op zijn geringe inbreng heeft de trainerswissel bij Leipzig niet gehad. Ten Hag stelde eerder al dat Brobbey meer speeltijd zou hebben gekregen als hij bij Ajax was gebleven. “Voor zijn ontwikkeling was dat goud geweest. Hij kan de concurrentie aangaan met Sébastien. Brian is doelgericht, heeft snelheid en charisma. Hij kent onze club en past goed in de kleedkamer.”

Bij Ajax liepen ze weg met Brobbey, die dan wat schuw mag overkomen, maar zowel bij zijn club als bij Jong Oranje altijd een betrokken indruk maakte, ook toen duidelijk was dat hij een nieuw contractvoorstel afwees. Dat hij nu nauwelijks tijd nodig zal hebben om aan club, teamgenoten en tactiek te wennen, is voor Ajax cruciaal.

De nummer 2 van de eredivisie wachten na de winterstop meteen zware dobbers bij Utrecht en de huidige koploper PSV. Haller doet naar alle waarschijnlijkheid met Ivoorkust mee aan de Afrika Cup, waardoor Brobbey meteen kan spelen en vervolgens de strijd kan aangaan met de Ivoriaan na diens terugkeer.

Ajax wil derhalve begin januari in het Portugese Lagos met Brobbey meteen de basis leggen voor een nieuwe bliksemstart. De spits is in zijn Duitse woning al voorzichtig aan het inpakken. Omdat hij deze week nog afreist naar Dubai en de kans groot is dat hij tijdens die korte vakantie hoort dat de huurdeal en daarmee de hereniging met zijn maatjes Ryan Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch een feit is.

Bergwijn

Daar blijft het wellicht niet bij. Ajax heeft meer lijntjes uitgegooid. Onder meer naar Steven Bergwijn. De 24-jarige aanvaller die Oranje vorige maand naar het WK schoot, viel bij Tottenham Hotspur onder de nieuwe coach Antonio Conte twee keer kort in. Daardoor ook informeerden clubs uit verschillende topcompetities naar de oud-PSV’er, die ook met het oog op het WK meer speeltijd nastreeft. Los van de vraag of hij die met het onomstreden aanvalstrio Antony-Haller-Tadic bij Ajax zal vinden, ontving Spurs nog geen enkel bod op Bergwijn.

De concrete interesse in Brobbey en Bergwijn is opvallend, aangezien Ajax dit jaar al drie aanvallers aantrok. Na Haller volgde in de zomer Steven Berghuis, die diepste middenvelder werd, waarna met Mohamed Daramy (19) nog de gewenste snelheid aan de selectie werd toegevoegd. Maar waar Ten Hag voorspelde dat een dergelijke kwaliteit de kans op succes - zeker in Europees verband - vergroot, valt te bezien of Daramy dit seizoen nog regelmatig als reddende engel zal fungeren.

Daarvoor komt de Deen nog te weinig aan bod. En als hij al speeltijd krijgt, wekt de linksbuiten niet de indruk voor zijn grote doorbraak te staan. Waar Daramy nog tijd heeft, heeft een andere vleugelspits, David Neres, zijn beste tijd in Amsterdam wel gehad. De Braziliaan slaagt er maar niet in het niveau van zijn landgenoot en concurrent (Antony) aan te tikken. Hetzelfde geldt voor reserve-spits Danilo.

Defensie

Ten Hag gaf deze maand ook aan dat de spoeling het dunst is in de defensie, waar na Noussair Mazraoui tegen Feyenoord ook nog Jurriën Timber en Lisandro Martínez uitvielen. Zo is het maar de vraag in hoeverre de breder geachte Ajax-selectie daadwerkelijk stormbestendig is.

Ook daarom roert Ajax zich al op de transfermarkt. De kampioen wil net als een jaar geleden met een kwaliteitsimpuls de landstitel veiligstellen, om verzekerd te zijn van de tientallen miljoenen uit de Champions League die daarmee gepaard gaan. Ten Hags credo van steeds beter willen worden, zal Ajax volgens hem ook in de winterstop tonen.

“We willen ons steeds verbeteren. We zijn professionals en onderzoeken alles. Ik kan niemand een basisplaats beloven. Maar we willen meedoen in de top 15 of top 20 van Europa. Dan is het inherent dat we meer dan elf basisspelers nodig hebben.”