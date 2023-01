Ajax: Meteen weer averij, maar ook meer muziek in het spel

Na de 1-1 bij NEC heeft Ajax nu vier competitieduels op rij niet gewonnen. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Kenneth Taylor had de hoek voor het uitkiezen en mikte van een meter of acht naast. Ook Brian Brobbey, Francisco Conceição en Devyne Rensch kregen goede kansen, maar scoorden niet. En als Ajax zelf niet klinisch genoeg was, was er nog de uitblinkende Jasper Cillessen die een paar zeker lijkende goals voorkwam.

Voor de vierde competitiewedstrijd op rij leed Ajax puntenverlies. Dus was er in Nijmegen gisteren rond de klok van half vijf meteen alweer chagrijn en kritiek na het eerste potje van 2023. Toch bood het duel in het De Goffert óók positieve indrukken. Méér dan in de laatste serie duels van Ajax voor de winterstop.

Geen enkele ploeg

Deze NEC-Ajax was typisch zo’n pot die een topclub tien keer speelt en dan negen keer wint. Maar waar het bij rust al 0-4 of zelfs 0-5 had móéten staan, was de eindstand na 90 minuten 1-1.

Ajax sloot daarmee aan in het spoor van bijna alle teams boven in de eredivisie. We trokken de conclusie zaterdag in deze krant al vóór de herstart van de competitie: er is geen enkele ploeg die erbovenuit steekt. Iedereen kan dit seizoen kampioen worden. Van Ajax tot PSV, tot Feyenoord tot AZ, tot – wie weet – zelfs het verrassende FC Twente, dat bij de herstart als enige wél won.

“Zo voel ik het ook, dat dit de meest open eredivisie is in jaren,” zei Dusan Tadic in De Goffert. Sinds hij in 2018 terugkwam naar Nederland, vocht Ajax altijd met twee of een enkele keer met drie teams om de titel. “Nu kunnen zomaar vier clubs of nog meer mee gaan doen. Ik hoop natuurlijk dat wij weer kampioen worden. We zijn alleen niet in de positie om ver vooruit te kijken. Alleen de volgende wedstrijd telt nu.” In de eredivisie is die komende zaterdag thuis tegen uitgerekend FC Twente, de oude club van zowel Tadic als Ajaxtrainer Alfred Schreuder.

Grote druk

Schreuder blijft door de 1-1 tegen NEC een trainer onder grote druk. Toch zocht ook hij gisteren zijn houvast in de eerste helft. Daarin liet Ajax zien wat het – bijvoorbeeld – meer in huis heeft dan PSV of Feyenoord: aanvallende creativiteit en variatie in manieren om tot kansen en goals te komen.

Het kan bij Ajax door het midden en het kan over de flanken. Het leek op bezoek bij NEC geen nadeel dat Schreuder eens weinig te kiezen had in zijn basisopstelling.

Ziekte

Mohammed Kudus, Steven Bergwijn en Steven Berghuis ontbraken alle drie vanwege ziekte, waardoor wie wél fit was ook meteen speelde. Het leidde tot een logische opstelling met Brobbey als spits, Tadic op links en in de persoon van Conceição iemand op rechts die zich daar ook écht prettig voelt.

De kleine Portugees, in december 20 jaar geworden, greep meteen zijn kans bij zijn eerste basisplaats. Hij kan binnendoor passeren en buitenom, en misschien moet Schreuder hem nu gewoon eens een aantal wedstrijden laten staan. Durf het aan om scherp te kiezen. Dan maar – pak ’m beet – een international als Bergwijn op de bank.

Diepgang zonder bal

Zoals ook Davy Klaassen het verdient om op het middenveld een serie te maken in januari. Zijn gevoel voor diepgang zonder bal past in de kern goed bij het spel van een balvaste spits als Brobbey.

“Klaassen en Brobbey, voor mijn gevoel is dat een goede combinatie, ja,” beaamde Schreuder. De 0-1 van Klaassen zondag was alweer zijn 25ste openingstreffer in dienst van Ajax in de eredivisie. En dat op een totaal van 69 competitiegoals.

Opvallende keuze

Waarom Ajax – los van de kansenregen voor de pauze – dan toch niet won? Omdat het opnieuw niet lukte om aan de overkant de 0 te houden. Bij de vrije trap waaruit Landry Dimata de 1-1 binnen gleed, had de Ajaxdefensie meer kunnen doen.

“We hadden daar beter moeten dekken,” vond Schreuder, die in de eerste wedstrijd na het vertrek van Daley Blind een opvallende keuze maakte voor diens opvolging achterin. Niet Owen Wijndal begon 2023 als linksback, maar Calvin Bassey, waardoor de rechtsbenige Rensch de Nigeriaan verving links centraal achterin.

Wat blijkt: bij Ajax zijn ze niet tevreden over Wijndal. “Hij kan meer brengen, moet meer leveren. Ook tijdens trainingen,” aldus Schreuder over de speler die Ajax afgelopen zomer voor 10 miljoen euro kocht van AZ.

Dossier WK voetbal

Lees hier alles terug over het WK voetbal in Qatar.