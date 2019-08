Ajax met Van de Beek tegen Paok

Donny van de Beek in het Olympisch Stadion bij een oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. Beeld ANP

“Hij is er bij en start,” verklapte trainer Erik ten Hag voor de laatste training van zijn ploeg in het Toumba-stadion.

Van de Beek staat in de belangstelling van Real Madrid, dat zo’n 60 miljoen euro voor hem over heeft en al contact met Ajax heeft opgenomen. De club uit Amsterdam stelt voorlopig alles in het werk om de blonde middenvelder niet voor beide duels met Paok te laten vertrekken. “Hij speelt volgende week ook,” zei Ten Hag.

Weinig gescoord

Paok Saloniki veroverde vorig seizoen zonder nederlaag de landstitel en won eveneens de Griekse beker. “Het is een goed team. Misschien wel vergelijkbaar met clubs als Standard Luik en Dinamo Kiev, die we vorig seizoen in de voorronden troffen”, analyseerde Ten Hag.

“Maar het zal vooral aan ons zelf liggen of we verder gaan. We hebben zaterdag tegen Vitesse ontzettend veel kansen gecreëerd, maar veel te weinig gescoord. In Europese wedstrijden moet je veel effectiever zijn. We zullen alerter en scherper moeten zijn. We moeten door, linksom of rechtsom.”